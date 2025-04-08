Общество 08.04.2025 в 10:48

Сельский вор в Бурятии так напился, что забыл куда спрятал украденное

На дело он пошел с ломом, плоскогубцами и племянником
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Сельский вор в Бурятии так напился, что забыл куда спрятал украденное

Два сельских жителя Джидинского района Бурятии ограбили ночью местный магазин и на радостях так напились, что к утру забыли куда спрятали оставшийся украденный алкоголь.

Вороватых алкашей полиции удалось найти благодаря местной жительнице, которая случайно стала свидетелем ограбления и сразу же позвонила куда следует.

- Односельчанка шла в магазин топить печь. На её вопрос о причине взломанных дверей в помещении злоумышленник, ранее работавший в организации, ответил, что прогоняет воров. Видя нетрезвое состояние собеседника и опасаясь за возможные неприятные последствия, женщина поспешно ушла и чуть погодя на место выехали полицейские. К утру они задержали подозреваемых — 52-летнего бывшего работника и его 33-летнего племянника, - рассказали в полиции республики.
Выяснилось, что безработные мужчины неподалеку от торговой точки ранее вместе распивали спиртное. Когда алкоголь закончился, а попытки найти деньги на очередную выпивку результата не дали, 52-летний гражданин предложил молодому родственнику преступный план, который тот сразу поддержал.
- Вооружившись плоскогубцами и металлическим ломом, подельники направились к магазину. Один «раскусил» с уличной стороны здания электропровод, чтобы выключить свет и камеру внутри помещения, второй – взломал входные двери.
Из магазина они похитили 9 бутылок крепкого алкоголя и отправились домой его распивать. Часть горячительного у них изъята полицейскими, остальное один из подозреваемых спрятал, но не помнил, куда, - добавили в полиции.

Напомним, что накануне в Улан-Удэ оперативниками уголовного розыска задержан горожанин, который днем сумел спокойно вынести из магазина несколько коробок с вином и водкой. Пока продавцы искали пропажу 18 бутылок спиртного, любитель халявы весело распивал украденное в компании своих приятелей.

Фото: loon.site

 

 

 

Теги
кража

Все новости

В селе Бурятии угнанного «Муравья» пристегнули к забору
08.04.2025 в 12:12
В Бурятии закрыли все ледовые переправы
08.04.2025 в 11:27
Выплаты в честь 80-летия Победы ветераны Бурятии получат вместе с пенсией за апрель
08.04.2025 в 11:18
Депутаты оказались бессильны против тарологов
08.04.2025 в 11:01
Сельский вор в Бурятии так напился, что забыл куда спрятал украденное
08.04.2025 в 10:48
В Улан-Удэ второе крупное ДТП случилось в одном и том же месте
08.04.2025 в 10:45
В Бурятии молодой водитель насмерть сбил пенсионера
08.04.2025 в 10:06
Рыбаков в Бурятии предупредили о подстерегающей опасности
08.04.2025 в 10:02
В Бурятии иномарка врезалась в мотоцикл: погиб 10-летний ребенок
08.04.2025 в 09:58
Среди бела дня из магазина Улан-Удэ легко украли около 20 бутылок алкоголя
08.04.2025 в 09:46
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 апреля

Читайте также
В селе Бурятии угнанного «Муравья» пристегнули к забору
Подросток угнал его, чтобы погонять по проселочным дорожкам
08.04.2025 в 12:12
В Бурятии закрыли все ледовые переправы
Выезд автомобилей на лед водоемов категорически запрещен
08.04.2025 в 11:27
Выплаты в честь 80-летия Победы ветераны Бурятии получат вместе с пенсией за апрель
Для получения выплат ни ветеранам, ни их родственникам никуда обращаться не нужно
08.04.2025 в 11:18
Депутаты оказались бессильны против тарологов
У законопроекта о запрете рекламы мистических услуг возникли сложности
08.04.2025 в 11:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru