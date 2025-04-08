Сельский вор в Бурятии так напился, что забыл куда спрятал украденное

Два сельских жителя Джидинского района Бурятии ограбили ночью местный магазин и на радостях так напились, что к утру забыли куда спрятали оставшийся украденный алкоголь.

Вороватых алкашей полиции удалось найти благодаря местной жительнице, которая случайно стала свидетелем ограбления и сразу же позвонила куда следует.

- Односельчанка шла в магазин топить печь. На её вопрос о причине взломанных дверей в помещении злоумышленник, ранее работавший в организации, ответил, что прогоняет воров. Видя нетрезвое состояние собеседника и опасаясь за возможные неприятные последствия, женщина поспешно ушла и чуть погодя на место выехали полицейские. К утру они задержали подозреваемых — 52-летнего бывшего работника и его 33-летнего племянника, - рассказали в полиции республики.

Выяснилось, что безработные мужчины неподалеку от торговой точки ранее вместе распивали спиртное. Когда алкоголь закончился, а попытки найти деньги на очередную выпивку результата не дали, 52-летний гражданин предложил молодому родственнику преступный план, который тот сразу поддержал.

- Вооружившись плоскогубцами и металлическим ломом, подельники направились к магазину. Один «раскусил» с уличной стороны здания электропровод, чтобы выключить свет и камеру внутри помещения, второй – взломал входные двери.

Из магазина они похитили 9 бутылок крепкого алкоголя и отправились домой его распивать. Часть горячительного у них изъята полицейскими, остальное один из подозреваемых спрятал, но не помнил, куда, - добавили в полиции.

Напомним, что накануне в Улан-Удэ оперативниками уголовного розыска задержан горожанин, который днем сумел спокойно вынести из магазина несколько коробок с вином и водкой. Пока продавцы искали пропажу 18 бутылок спиртного, любитель халявы весело распивал украденное в компании своих приятелей.

Фото: loon.site