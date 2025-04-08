Среди бела дня из магазина Улан-Удэ легко украли около 20 бутылок алкоголя

В Улан-Удэ оперативниками уголовного розыска задержан горожанин, который днем сумел спокойно вынести из магазина алкогольной продукции несколько коробок с вином и водкой. Пока продавцы искали пропажу 18 бутылок спиртного, он весело распивал украденное в компании своих приятелей.

3 апреля в Дежурную часть Отдела полиции №2 Управления МВД России по г. Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась администратор популярной сети алкомаркетов.

- Женщина рассказала правоохранителям, что в конце марта неизвестный мужчина похитил из магазина 6 бутылок вина и 12 бутылок водки. Сумма ущерба составила более 6 тысяч рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 37-летний горожанин, который пояснил, что вечером 24 марта зашел в магазин и заметил ящики с алкоголем, стоящие около входной двери. Пока продавцы находились за прилавком, он поочередно вынес ящики и оставил недалеко от магазина, а затем там же распивал алкоголь в течение дня в компании друзей, - рассказали в полиции республики.

Гражданин ранее судим за имущественные преступления и преступления против жизни и здоровья. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site