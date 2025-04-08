В Бурятии закрыли все ледовые переправы

Сегодня, 8 апреля, МЧС республики сообщил, что все ледовые переправы в Бурятии закрыты. В связи с этим выезд автотранспорта на ледовую поверхность водоемов категорически запрещен.

- Сегодня в Муйском районе, в населённом пункте Усть-Муя прекращена работа ледовой переправы на реке Муя. В зимний период на водоемах республики действовали 10 ледовых переправ. С сегодняшнего дня на территории региона действующих ледовых переправ нет, - рассказали спасатели республики.

Специалисты МЧС России по Бурятии призывают граждан быть бдительными и соблюдать меры предосторожности.

Напомним, что любителей подледной рыбалки сегодня предупредили об опасности. В связи с потеплением лёд на водоёмах республики стремительно тает, поэтому риск провалиться под лед увеличивается с каждым днём.

Фото: МЧС РБ