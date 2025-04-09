Бурятию ждет великая депрессия?

Эксперты продолжают оценивать последствия торговых пошлин, которыми Дональд Трамп обложил почти весь мир. Подавляющее число рынков — от сырой нефти до акций крупных технологических компаний — обрушилось 4 апреля. Только акции американских компаний за два дня потеряли почти $5,5 трлн, пишет Financial Times. О том, как отразятся торговые войны на нас и к чему готовиться населению Бурятии, в материале «Номер один».JPMorgan прогнозирует рецессию в США в 2025 году. Основной риск — торговая политика Трампа. Кроме того, рецессия накроет весь мир, что приведет к глобальному экономическому спаду с ростом безработицы и инфляции. Интересно, что по Украине Трамп ударил 10%-ными пошлинами, по России же нет, что вызвало восторги в СМИ и новые надежды на снятие экономических санкций.- В этом наблюдается четко выраженная цикличность. 100 лет назад европейцы первыми попали в кризис и ввели новые тарифные барьеры против Соединенных Штатов, а последние, в свою очередь, еще более жесткие тарифы против Европы и всего мира, - говорит улан-удэнский писатель и историк Виктор Егоров.Это привело к Великой депрессии - многолетнему снижению жизненного уровня людей практически по всему миру. Кроме закрытых экономик, например СССР. Поэтому повторения подобных катаклизмов в экономике неизбежны.По его мнению, сами Соединенные Штаты если и пострадают от мирового кризиса, то не так сильно, как другие страны. Прежде всего потому, что Соединенные Штаты являются локомотивом мировой экономики прежде всего в вопросах производства современных технологий. Китай вторичен, и вот как раз у него будут самые серьезные проблемы после того, как его экспорт обвалится. Россия же оказалась изолирована от мировой экономики и пострадает не так сильно, но это произойдет.Основная проблема в том, что со стороны Китая упадет спрос на российскую нефть и цены на нее снизятся настолько сильно, что придется девальвировать рубль для сохранения расходных статей федерального бюджета. Что, в свою очередь, вызовет всплеск инфляции.По прогнозам, в Китае в 2025 году автомобилей с двигателем внутреннего сгорания продадут меньше, чем электромобилей. Массовый переход на электрическую тягу и возобновляемые источники для нашей страны — весьма странный негативный сценарий, поскольку отрезанная от возможностей кредитования на мировых финансовых рынках Россия имеет гораздо больше уязвимостей, чем до введения санкций в 2022 году. И может как-то компенсировать их лишь продажей ресурсов, прежде всего сырьевых, но здесь тоже все непросто.Россия не может наращивать добычу, поскольку, по данным министра энергетики РФ Александра Новака, добыча нефти по итогам 2024 года составила 516 млн тонн (по сравнению с 2023 годом показатель снизился на 2,8%). Проблема в истощении скважин, санкциях на нефтянку и неспособности быстро наращивать добычу. Поэтому себестоимость добычи растет, и падение цены ниже 50 долларов за баррель критично для бюджета.Неслучайно Кремль сейчас прилагает титанические усилия по выводу замороженных российских активов (входивших в состав стабилизационного фонда) на сумму $300 млрд. Эти деньги могут понадобиться для того, чтобы сохранить финансовую систему страны в случае краха мировых рынков.Внутри страны тоже мало ресурсов для роста экономики.- При ставке коммерческих кредитов свыше 25% в стране никакой коммерции быть не может, наш кризис уже давно идет, спасибо политике Центробанка, - продолжает Виктор Егоров.Эксперты полагают, что введение Трампом протекционистских пошлин и усиление оттока капитала со всего мира в экономику США приведут к укреплению доллара. Новые пошлины резко поменяют на плюс соотношение импорта и экспорта в США, приведут к переводу производств в США, а государство за счет дополнительного притока денег уменьшит госдолг. Поэтому в ближайшей перспективе американский доллар будет оставаться защитным активом. Как и золото, которое растет в цене и превысило 3000 долларов за тройскую унцию (31,1 г).О том, что мировой финансовый кризис не за горами и Трамп, начиная торговую войну со своими союзниками, приближает новую Великую депрессию, еще в конце прошлого года предупреждал улан-удэнский экономист Анатолий Масловский.По его словам, золото в 2025 году будет дорожать по отношению и к доллару, и к рублю.- Все идет по плану, фондовые рынки падают, нефть дешевеет, а ОПЕК повышает добычу. Мир скатывается в глобальную рецессию, по срокам я предполагал, что все начнет сыпаться еще в 2024 году, но пока все держится, - говорит Масловский.Экономист прогнозирует, что самые серьезные последствия могут начаться к лету.Его прогноз относительно подорожания золота остается прежним: цена благородного металла будет расти, поскольку альтернатив нет. Недвижимость пока держится на вливаниях из госбюджета через выплаты военным, работникам ВПК и льготных кредитов, но как только бюджет начнет испытывать трудности с финансированием новостроек, могут начаться банкротства застройщиков, как это происходит сейчас в Китае.Что касается вкладов, то здесь ситуация пока стабильная, однако поволноваться придется тем, у кого вклады превышают сумму, гарантированную государственным агентством по страхованию вкладов - 1,4 млн рублей страхового возмещения. Впрочем, если ситуация выйдет из-под контроля, то плохо придется всем, и все вклады будут находиться в зоне риска. Но пока этот опасный сценарий маячит лишь на горизонте.Эксперты отмечают, что на экономическую ситуацию в стране большое влияние окажет завершение активной фазы противостояния России с Украиной. Четвертый год конфликта с неясными перспективами, людскими и экономическими потерями можно завершить при достижении мирных договоренностей. Это вернет в гражданскую сферу и людей, и деньги, которые пока расходуются на цели ВПК и тяжелым бременем ложатся на экономику. СССР в свое время не выдержал гонки вооружений и снижения цен на нефть.Тем не менее имеется и оптимистический сценарий. Помимо высокой вероятности завершения в 2025 году вооруженного конфликта Россия-Украина, мир сможет устоять сейчас на пороге сваливания в пропасть. Ультиматум Трампа всему миру уже привел к результату. Более 50 стран обратились к администрации США для переговоров по урегулированию политики пошлин, заявили в Белом доме.Они готовы идти на существенные преференции для Америки и ее экспорта. Это говорит о том, что большинство стран заинтересовано в нормализации отношений и поиске компромиссов, чтобы не останавливать глобальные цепочки производства и продаж. Возможно, в этот раз 100-летнего «юбилея» Великой депрессии удастся избежать.