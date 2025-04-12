Общество 12.04.2025 в 11:03

В Бурятии победитель фестиваля «Алтан Мундарга» передал 100 тысяч на нужды СВО

Золто Базаров передал деньги волонтерам Закаменского района

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Текст: Анастасия Величко
В Бурятии победитель фестиваля «Алтан Мундарга» передал 100 тысяч на нужды СВО

Победитель VIII этнокультурного фестиваля «Алтан Мундарга-2025» Золто Базаров вручил 100 тысяч рублей волонтёрам Закаменского района, которые собирают посылку для бойцов СВО.

В Народный Хурал молодого костолома пригласил председатель комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям Виталий Лыгденов.

Облаченный в воинские доспехи «Зуут» времен Чингисхана, полученные на фестивале в качестве приза, студент Техникума строительства и городского хозяйства пришел в сопровождении родственников, депутата Закаменского райсовета Алексея Жамсуева и председателя Закаменского землячества Батора Санданова.

Поприветствовал Золто Базарова и зампредседателя Народного Хурала Баир Гармаев. Он поставил в пример поступок настоящего патриота, увлеченного национальным видом спорта.


Фото: пресс-служба Народного Хурала

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