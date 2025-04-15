Общество 15.04.2025 в 11:28

В Бурятии снизился спрос на новые авто

Потенциальные покупатели предпочитают хранить деньги на депозитах
A- A+
Текст: Дмитрий Родионов
В Бурятии снизился спрос на новые авто
Фото: архив «Номер один»
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за первый весенний месяц нынешнего года в нашей стране дилерам удалось продать 79 822 новых легковых автомобиля, что на 45,5% меньше, чем в марте 2024.

На российском рынке по-прежнему доминирует отечественная марка LADA, на долю которой в начале весны пришлось более 31% покупок (год назад этот показатель находился на уровне ниже 28%), что в количественном выражении составляет 25 167 проданных экземпляров.

Лидерство среди иномарок принадлежит бренду Haval, автомобили которого в марте разошлись тиражом в 9 790 единиц. На третьей строчке находится Chery (8 409 шт.), за которым расположились еще два «китайца» – Geely (5 134 шт.) и Changan (3 787 шт.).

Шестое место занимает белорусский Belgee с показателем 2 428 машин. Далее следуют еще три марки из КНР, а именно: OMODA (2 146 шт.), Jetour (2 062 шт.) и JAECOO (1 628 шт.). Замыкает топ-10 по итогам марта отечественный Solaris (1 555 шт.), который попал туда впервые. Именно он единственным среди представленных брендов демонстрирует рыночный рост (почти в девять раз на низкой базе). А самое сильное падение тут имеет Geely (-65,8%).

По итогам первого квартала 2025 года в нашей стране продано 246 934 новых легковых автомобиля – на 25,3% меньше, чем за три месяца прошлого года.

Многочисленные «акции» на новые машины не привели к результату - рынок падает. Не особо помог и сезонный фактор: как правило, с марта интерес к покупкам возрастает, но при сегодняшней ключевой ставке люди предпочитают хранить деньги на депозитах (под 20% годовых), а не тратить. Дилеры в целом дают пессимистические прогнозы, если не произойдет смягчение денежно-кредитной политики.

Как недавно сообщил «Коммерсант», вынужденные скидки по «акциям» прежде всего дают продавцы китайских автомобилей.

Эта тенденция распространяется на все китайские марки, включая лидеров продаж – Haval, Chery, Geely, Belgee, Exeed, OMODA и Jaecoo. Ранее сообщалось, что к началу 2025 года в России на площадках скопилось порядка 600 - 700 тыс. новых автомобилей, которые надо продать. Скидки продиктованы безысходностью, поясняют эксперты авторынка. Машины продаются со скидками, чтобы дилеры вышли хотя бы в ноль или понесли минимальные убытки. В китайских машинах покупателей прежде всего раздражает быстрое начало коррозии кузовов и глюки электронных систем.

Как отмечают продавцы на ул. Приречной, спрос на новые автомобили китайского производства снизился в Бурятии в том числе потому, что для потенциальных покупателей существенно снизилась (в связи с падением стоимости евро) таможенная пошлина на подержанные японские автомобили с правым рулем. Это значительно увеличило спрос покупателей на беспробежные автомашины из Японии. Если в автосалонах стоимость покупки машины начинается от 2 млн рублей, то заказать свежую иномарку из Японии можно по цене почти в два раза дешевле.

Китайские автодилеры навязывают нашим потребителям лишь большие и прожорливые джипы и кроссоверы, тогда как в Японии можно заказать популярные и экономичные малолитражки и гибридные автомобили. Пока рынок вторичных автомобилей с пробегом начисто переигрывает рынок новых автомобилей, не показав падение в первом квартале 2025 года.
Теги
автомобиль

Все новости

Театр «Байкал» приглашает на концерт «Песни военных лет»
15.04.2025 в 11:55
Бурятию снова накроет снег
15.04.2025 в 11:53
В селе Бурятии незаконно прописался житель Африки
15.04.2025 в 11:48
В Бурятии снизился спрос на новые авто
15.04.2025 в 11:28
В Бурятии оставшаяся без четырехмесячного малыша мать подожгла дом
15.04.2025 в 11:21
Ветеран СВО из Тарбагатайского района расширил подсобное хозяйство
15.04.2025 в 11:11
Коллектив аферистов убедил жителя Улан-Удэ в необходимости расстаться с деньгами
15.04.2025 в 11:04
В Бурятии соберутся гиды с трех регионов
15.04.2025 в 11:01
Труженица тыла в Бурятии отпраздновала сотый день рождения
15.04.2025 в 10:51
В Бурятии рабочим «Закаменска» крупно задолжали
15.04.2025 в 10:33
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 апреля

Читайте также
Бурятию снова накроет снег
Снегопады будут сопровождаться сильным ветром
15.04.2025 в 11:53
В селе Бурятии незаконно прописался житель Африки
К уголовной ответственности за это привлекут местную жительницу
15.04.2025 в 11:48
Ветеран СВО из Тарбагатайского района расширил подсобное хозяйство
В этом ему помогла субсидия по соцконтракту
15.04.2025 в 11:11
В Бурятии соберутся гиды с трех регионов
Они обсудят легализацию деятельности экскурсоводов и повышение качества туруслуг
15.04.2025 в 11:01
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru