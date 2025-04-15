В Бурятии снизился спрос на новые авто

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», за первый весенний месяц нынешнего года в нашей стране дилерам удалось продать 79 822 новых легковых автомобиля, что на 45,5% меньше, чем в марте 2024.На российском рынке по-прежнему доминирует отечественная марка LADA, на долю которой в начале весны пришлось более 31% покупок (год назад этот показатель находился на уровне ниже 28%), что в количественном выражении составляет 25 167 проданных экземпляров.Лидерство среди иномарок принадлежит бренду Haval, автомобили которого в марте разошлись тиражом в 9 790 единиц. На третьей строчке находится Chery (8 409 шт.), за которым расположились еще два «китайца» – Geely (5 134 шт.) и Changan (3 787 шт.).Шестое место занимает белорусский Belgee с показателем 2 428 машин. Далее следуют еще три марки из КНР, а именно: OMODA (2 146 шт.), Jetour (2 062 шт.) и JAECOO (1 628 шт.). Замыкает топ-10 по итогам марта отечественный Solaris (1 555 шт.), который попал туда впервые. Именно он единственным среди представленных брендов демонстрирует рыночный рост (почти в девять раз на низкой базе). А самое сильное падение тут имеет Geely (-65,8%).По итогам первого квартала 2025 года в нашей стране продано 246 934 новых легковых автомобиля – на 25,3% меньше, чем за три месяца прошлого года.Многочисленные «акции» на новые машины не привели к результату - рынок падает. Не особо помог и сезонный фактор: как правило, с марта интерес к покупкам возрастает, но при сегодняшней ключевой ставке люди предпочитают хранить деньги на депозитах (под 20% годовых), а не тратить. Дилеры в целом дают пессимистические прогнозы, если не произойдет смягчение денежно-кредитной политики.Как недавно сообщил «Коммерсант», вынужденные скидки по «акциям» прежде всего дают продавцы китайских автомобилей.Эта тенденция распространяется на все китайские марки, включая лидеров продаж – Haval, Chery, Geely, Belgee, Exeed, OMODA и Jaecoo. Ранее сообщалось, что к началу 2025 года в России на площадках скопилось порядка 600 - 700 тыс. новых автомобилей, которые надо продать. Скидки продиктованы безысходностью, поясняют эксперты авторынка. Машины продаются со скидками, чтобы дилеры вышли хотя бы в ноль или понесли минимальные убытки. В китайских машинах покупателей прежде всего раздражает быстрое начало коррозии кузовов и глюки электронных систем.Как отмечают продавцы на ул. Приречной, спрос на новые автомобили китайского производства снизился в Бурятии в том числе потому, что для потенциальных покупателей существенно снизилась (в связи с падением стоимости евро) таможенная пошлина на подержанные японские автомобили с правым рулем. Это значительно увеличило спрос покупателей на беспробежные автомашины из Японии. Если в автосалонах стоимость покупки машины начинается от 2 млн рублей, то заказать свежую иномарку из Японии можно по цене почти в два раза дешевле.Китайские автодилеры навязывают нашим потребителям лишь большие и прожорливые джипы и кроссоверы, тогда как в Японии можно заказать популярные и экономичные малолитражки и гибридные автомобили. Пока рынок вторичных автомобилей с пробегом начисто переигрывает рынок новых автомобилей, не показав падение в первом квартале 2025 года.