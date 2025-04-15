КИА может открыть дилерский центр в Улан-Удэ

Россия вошла в план продаж KIA в 2025 году, компания планирует продать 50 тысяч автомобилей, сообщает южнокорейское издание Yonhap. Также на фоне улучшения отношений между США и Россией рассматривает возвращение на российский рынок и «Хюндай».Ожидается, что возвращение корейцев в Россию станет важным шагом в направлении диверсификации рынка в условиях растущей глобальной неопределенности, сообщает издание. По данным Корейской ассоциации автомобильной промышленности, в 2021 году Kia и Hyundai реализовали в России 354 тысячи автомобилей, заняв первое место по доле рынка (23,3%).Hyundai Motor Group — один из крупнейших южнокорейских брендов, возврат которого на российский рынок активно обсуждается в СМИ. Как сообщает «Коммерсант», в декабре 2022 года компания продала 100% своих российских акций, включая завод в Санкт-Петербурге, за 10 тыс. руб. с возможностью обратного выкупа завода в течение двух лет.В Улан-Удэ до введения санкций за СВО на ул. Кабанская функционировал полноценный дилерский центр КИА. Но в 2022 года он переквалифицировался на продажу иномарок малоизвестного китайского производителя. Сами китайские автомобили в 2025 году пошли довольно плохо: за первый квартал по стране закрылось свыше 200 китайских дилерских центров. Судя по всему, качество китайского автопрома не устроило россиян.