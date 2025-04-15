Общество 15.04.2025 в 14:48
«Он объяснял игровой момент»
Под Новосибирском родители вступились за тренера, толкнувшего ребенка на соревнованиях
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирской области баскетбольного тренера заподозрили в жестоком обращении с подопечным. Инцидент произошел во время соревнований и попал на запись прямой трансляции. На кадрах видно, как тренер разговаривает с ребенком, а потом с силой толкает его в плечо. Этот ролик стал распространяться по соцсетям. Корреспонденты КП-Новосибирск связались с родителями детей из команды и директором спортшколы: они объяснили, что произошло на видео.
Оказалось, что тренер работает в спортшколе почти два года. Тренирует и мальчишек, так и девочек. Общий стаж его работы 22 года.
- Наши дети в нем души не чают. Он им как второй папа. Может и похвалить, и поругать, но только за дело. Он никогда не поднимал ни на кого руку. Все к нему бегут на тренировки с удовольствием, - рассказали родители воспитанников спортшколы.
Сам инцидент произошел на соревнованиях. Команда играла против соперников из Бердска. Во время игры тренер подозвал к себе одного из мальчишек.
- Этот ребенок – ведущий игрок команды. Тренер подозвал его к себе и объяснял игровой момент, не более того. На соревнованиях были родители, которые это видели. Никаких ни у кого претензий нет. Более того, после игры все ребята обнялись с тренером и все было хорошо, - говорят взрослые.
Родители предполагают, что оклеветать тренера мог кто-то из их соперников.
КП-Новосибирск также связались с директором спортшколы.
- Родители мальчика ко мне не обращались. На видео просто игровой момент и не более того. Ребенок продолжает ходить на тренировки и никаких претензий ни у кого не было, - рассказал директор спортшколы.
Оказалось, что тренер работает в спортшколе почти два года. Тренирует и мальчишек, так и девочек. Общий стаж его работы 22 года.
- Наши дети в нем души не чают. Он им как второй папа. Может и похвалить, и поругать, но только за дело. Он никогда не поднимал ни на кого руку. Все к нему бегут на тренировки с удовольствием, - рассказали родители воспитанников спортшколы.
Сам инцидент произошел на соревнованиях. Команда играла против соперников из Бердска. Во время игры тренер подозвал к себе одного из мальчишек.
- Этот ребенок – ведущий игрок команды. Тренер подозвал его к себе и объяснял игровой момент, не более того. На соревнованиях были родители, которые это видели. Никаких ни у кого претензий нет. Более того, после игры все ребята обнялись с тренером и все было хорошо, - говорят взрослые.
Родители предполагают, что оклеветать тренера мог кто-то из их соперников.
КП-Новосибирск также связались с директором спортшколы.
- Родители мальчика ко мне не обращались. На видео просто игровой момент и не более того. Ребенок продолжает ходить на тренировки и никаких претензий ни у кого не было, - рассказал директор спортшколы.