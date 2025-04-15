Общество 15.04.2025 в 14:48

«Он объяснял игровой момент»

Под Новосибирском родители вступились за тренера, толкнувшего ребенка на соревнованиях
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Он объяснял игровой момент»
Фото: скриншот видео
В Новосибирской области баскетбольного тренера заподозрили в жестоком обращении с подопечным. Инцидент произошел во время соревнований и попал на запись прямой трансляции. На кадрах видно, как тренер разговаривает с ребенком, а потом с силой толкает его в плечо. Этот ролик стал распространяться по соцсетям. Корреспонденты КП-Новосибирск связались с родителями детей из команды и директором спортшколы: они объяснили, что произошло на видео.

Оказалось, что тренер работает в спортшколе почти два года. Тренирует и мальчишек, так и девочек. Общий стаж его работы 22 года.

- Наши дети в нем души не чают. Он им как второй папа. Может и похвалить, и поругать, но только за дело. Он никогда не поднимал ни на кого руку. Все к нему бегут на тренировки с удовольствием, - рассказали родители воспитанников спортшколы.

Сам инцидент произошел на соревнованиях. Команда играла против соперников из Бердска. Во время игры тренер подозвал к себе одного из мальчишек.

- Этот ребенок – ведущий игрок команды. Тренер подозвал его к себе и объяснял игровой момент, не более того. На соревнованиях были родители, которые это видели. Никаких ни у кого претензий нет. Более того, после игры все ребята обнялись с тренером и все было хорошо, - говорят взрослые.

Родители предполагают, что оклеветать тренера мог кто-то из их соперников.

КП-Новосибирск также связались с директором спортшколы.

- Родители мальчика ко мне не обращались. На видео просто игровой момент и не более того. Ребенок продолжает ходить на тренировки и никаких претензий ни у кого не было, - рассказал директор спортшколы.

Все новости

В Улан-Удэ отмывают от грязи памятники и достопримечательности
15.04.2025 в 15:05
Из-за стремительного таяния льда отменили Байкальский лыжный марафон
15.04.2025 в 14:52
«Он объяснял игровой момент»
15.04.2025 в 14:48
Участники СВО и их семьи могут круглосуточно обратиться за поддержкой к психологу
15.04.2025 в 14:16
В Бурятии жена второй раз напала на мужа с ножом
15.04.2025 в 14:10
КИА может открыть дилерский центр в Улан-Удэ
15.04.2025 в 14:04
В Бурятии ищут пропавшую 16-летнюю девушку
15.04.2025 в 13:15
В Улан-Удэ впервые прошёл форум производителей «Сделано в Бурятии»
15.04.2025 в 12:56
Улан-Удэ зачищают от фальшивых риэлтеров
15.04.2025 в 12:44
Жители Бурятии вновь смогут принять участие в конкурсе видеофильмов на лучшее путешествие
15.04.2025 в 12:36
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 апреля

Читайте также
В Улан-Удэ отмывают от грязи памятники и достопримечательности
Работы начались накануне с очистки главного символа Улан-Удэ — монумента Ленина
15.04.2025 в 15:05
Участники СВО и их семьи могут круглосуточно обратиться за поддержкой к психологу
Помощь оказывается через единый федеральный чат Комитета семей воинов
15.04.2025 в 14:16
КИА может открыть дилерский центр в Улан-Удэ
Компания может вернуться в Россию уже в этом году
15.04.2025 в 14:04
Жители Бурятии вновь смогут принять участие в конкурсе видеофильмов на лучшее путешествие
Прием заявок на конкурс начнется с 1 мая 2025 года
15.04.2025 в 12:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru