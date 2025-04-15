В Улан-Удэ отмывают от грязи памятники и достопримечательности. Эта работа проходит ежегодно в рамках месячник чистоты в городе.

- Работы начались накануне с очистки главного символа Улан-Удэ — монумента Ленина, вслед за ним была обработана композиция «Юность Бурятии», а сегодня специалисты перешли к памятнику «Мать Бурятия». Для мытья скульптур применяется специальный безопасный раствор, который не повредит памятники, - сообщили в администрации Улан-Удэ.

График работ уже утвержден, и планируется завершить всю процедуру к концу апреля.

Всего будет помыто более 20 памятников.

Фото: скриншот видео, администрация Улан-Удэ