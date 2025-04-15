На таможне Бурятии в два раза выросло число нарушений

В Бурятии в два раза увеличилось количество нарушений при перевозке туристами товаров через границу. Об этом рассказали в пресс-службе Бурятской таможни.

- Большинство туристов соблюдают правила перемещения товаров через границу, тем не менее без нарушений все же не обходится. Количество правонарушений со стороны физических лиц по сравнению с прошлым годом увеличилось в два раза. Их объем составил почти 220 дел. Самые распространенные из них – перемещение коммерческих партий под видом товаров для личного пользования, среди которых одежда, обувь, сувенирная продукция, сотовые телефоны и табачная продукция, - рассказали в региональной таможне.

Всего в 1 квартале 2025 года границу в МАПП Кяхта пересекли почти 150 тысяч пассажиров. Таможенники оформили около 830 автобусов, почти 47 тысяч легковых автомобилей и багаж 148 тысяч пассажиров. Количество легковых транспортных средств существенно не изменилось, количество пассажирских автобусов увеличилось на 2%, а количество физлиц возросло на 4%.

- Для оптимального пересечения границы следует учитывать время пиковой нагрузки, которые приходятся на утренние часы (с 06.00 до 10.00) по направлению въезд в РФ и вечерние часы (с 17.00 до 23.00) по направлению выезд из РФ. Кроме того, необходимо заранее ознакомиться с правилами перемещения товаров через таможенную границу. При наличии товаров, подлежащих декларированию, можно заранее заполнить электронную декларацию на сайте или сделать это в пункте пропуска в зоне таможенного контроля. Особенно следует обратить внимание на перечень товаров, запрещенных или ограниченных к перемещению, - сообщил начальник таможенного поста МАПП Кяхта Вреж Татевосяна.

Фото: Бурятская таможня