Общество 15.04.2025 в 16:57

В Бурятии скончался бывший министр сельского хозяйства

Виктор Бубнов возглавлял министерство в 2002-2007 годах
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии скончался бывший министр сельского хозяйства
Фото: минсельхоз Бурятии
В Бурятии на 79-м году жизни скончался бывший министр сельского хозяйства Виктор Бубнов. Об этом сообщили в республиканском Минсельхозе.

Виктор Бубнов родился 20 мая 1946 года в селе Сахули Курумканского района. После окончания школы поступил в Бурятский сельскохозяйственный институт, который окончил в 1970 году, получив специальность «инженер-механик».

После службы в армии Виктор Бубнов год работал в школе в селе Юбилейное учителем физкультуры и начальной военной подготовки. Затем его карьера стремительно пошла вверх. Сначала он трудоустроился главным инженером совхоза «Бодонский», позже - управляющим Могойтинским отделением «Сельхозтехники», а затем начальником управления сельским хозяйством Курумканского района. В марте 1999 года Виктора Бубнова назначили заместителем министра сельского хозяйства РБ, а в 2002-м он занял должность министра, на которой работал до августа 2007 года. Также являлся депутатом Народного Хурала (1994–1998).

«Мудрый руководитель и профессионал, он внёс неоценимый вклад в развитие АПК республики», - отметили в Минсельхозе Бурятии.

Прощание с Виктором Бубновым пройдет 17 апреля с 12 до 14 часов по адресу ул. Боевая 7а.
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