Коровки боятся уколов…

О странной и страшной тенденции рассказали в Россельхознадзоре Бурятии. Недавно туда поступили материалы, что еще один владелец крупного рогатого скота в Окинском районе отказался от проведения ежегодной вакцинации своих животных против ящура.

Но страшнее другое – таких антиваксеров набралось уже 14 штук, и это только с начала года.

Любопытно, чем же обосновывают свое поведение странные фермеры? Может быть, им не нравится, что коровкам делают больно? Или нарушают коровьи права? А может, они думают, что это госдеп внедряет внутрь коров свои чипы слежения, чтобы знать, где расположены самые «жирные» пастбища в Бурятии? Или это рептилоиды пытаются подчинить себе волю коров, чтобы в нужный момент они воевали на их стороне и нападали на своих хозяев?

Вопросов много, ответов все меньше. Чтобы не заблудиться в безумных теориях, надо скорее покончить с опасной тенденцией.