Общество 16.04.2025 в 09:53

15 улиц в Улан-Удэ останутся без света

Электроэнергии у них не будет с утра до 17 часов
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Текст: Андрей Константинов
15 улиц в Улан-Удэ останутся без света
Фото: архив «Номер один»
Жители 15-ти улиц Улан-Удэ сегодня останутся без электричества. Причиной этого стали ремонтные работы на электросетях.

Как сообщили в мэрии, электроэнергии не будет по следующим адресам:

с 9:00 до 17:00

- ул. Подлесная 2-165, Подлесный пер. 1-24, ул. Сибирская 2-44, Спортивный пер. 10, ул. Спортивная 8, ул. Вакарина 90-98, ул. Шевченко 92-130, ул. Ковалевской 4-14, ул. Короленко 49-72, ул. Лермонтова 78-130, ул. Кольцова 12-51, ул. Лобачевского 4-6.

с 10:00 до 17:00

- ул. Кузнецкая 25-58, ул. Наушкинская 23-37, ул. Тверская 1-10.

Кроме того, из-за ремонта на тепловых сетях с 10:00 до 14:00 жители улицы Н. Нищенко останутся без тепла и горячей воды. Как сообщили в ТГК-14, отключения затронут следующие адреса:

- ул. Н. Нищенко 11, 10, 7, 7а, 15. ч/сектор: ул. Н. Нищенко 3, 9, 13.

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