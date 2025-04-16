15 улиц в Улан-Удэ останутся без света

Жители 15-ти улиц Улан-Удэ сегодня останутся без электричества. Причиной этого стали ремонтные работы на электросетях.Как сообщили в мэрии, электроэнергии не будет по следующим адресам:- ул. Подлесная 2-165, Подлесный пер. 1-24, ул. Сибирская 2-44, Спортивный пер. 10, ул. Спортивная 8, ул. Вакарина 90-98, ул. Шевченко 92-130, ул. Ковалевской 4-14, ул. Короленко 49-72, ул. Лермонтова 78-130, ул. Кольцова 12-51, ул. Лобачевского 4-6.- ул. Кузнецкая 25-58, ул. Наушкинская 23-37, ул. Тверская 1-10.Кроме того, из-за ремонта на тепловых сетяхжители улицы Н. Нищенко останутся без тепла и горячей воды. Как сообщили в ТГК-14, отключения затронут следующие адреса:- ул. Н. Нищенко 11, 10, 7, 7а, 15. ч/сектор: ул. Н. Нищенко 3, 9, 13.