Общество 16.04.2025 в 11:04

Улан-удэнка забыла на пикнике сумку с двумя пистолетами

За рассеянность ее оштрафуют на 10 тысяч рублей
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Текст: Елена Кокорина
Улан-удэнка забыла на пикнике сумку с двумя пистолетами

За забытую на пикнике сумку жительницу Улан-Удэ оштрафовали на 10 тысяч рублей. Причина оказалась в том, что в ней она оставила два пистолета.

- Отдыхая в пригороде Улан-Удэ, владелица оружия вытащила оружие из кобуры и переложила два травматических пистолета в спортивную сумку, которую позже забыла на пикнике. Обнаружив дома пропажу, женщина вернулась, но оставленной сумки на месте уже не было. О случившемся она сообщила в правоохранительные органы.

Сотрудниками лицензионно-разрешительной системы Росгвардии горожанка привлечена к административной ответственности, и по решению суда ей грозит штраф в размере до 10 тысяч рублей. Помимо этого ее могут лишить права на приобретение, хранение или ношения оружия на срок до трех лет.

Фото: loon.site

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