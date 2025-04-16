Улан-удэнка забыла на пикнике сумку с двумя пистолетами

За забытую на пикнике сумку жительницу Улан-Удэ оштрафовали на 10 тысяч рублей. Причина оказалась в том, что в ней она оставила два пистолета.

- Отдыхая в пригороде Улан-Удэ, владелица оружия вытащила оружие из кобуры и переложила два травматических пистолета в спортивную сумку, которую позже забыла на пикнике. Обнаружив дома пропажу, женщина вернулась, но оставленной сумки на месте уже не было. О случившемся она сообщила в правоохранительные органы.

Сотрудниками лицензионно-разрешительной системы Росгвардии горожанка привлечена к административной ответственности, и по решению суда ей грозит штраф в размере до 10 тысяч рублей. Помимо этого ее могут лишить права на приобретение, хранение или ношения оружия на срок до трех лет.

Фото: loon.site