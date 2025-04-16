Общество 16.04.2025 в 11:13

Жители Бурятии в два раза чаще стали искать новую работу

Только за март соискатели разместили резюме на 65 процентов больше, чем в прошлом году
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жители Бурятии в два раза чаще стали искать новую работу

Жители Бурятии в два раза чаще стали интересоваться новой работой этой весной. Только за март соискатели разместили резюме на 65 процентов больше, чем в прошлом году, сообщили эксперты популярного портала по поиску работы хедхантер. ру.

- Соискатели Бурятии продолжают активно заниматься поиском новой работы и изучением предложений на рынке труда - за последний полный месяц местные жители открыли или обновили более 26 тысяч резюме, и это на 65% больше, чем год назад, - говорят эксперты hh.ru.

Аналитика hh.ru показывает, что «костяк» рынка труда в республике на данный момент составляют специалисты рабочих профессий, а также сотрудники сферы транспорта, логистики и перевозок. За последние 30 дней на них приходится 27% и 21% активных резюме в регионе, соответственно.

Кроме того, у жителей Бурятии вырос интерес к работе в качестве домашнего, обслуживающего персонала (20% активных резюме), менеджеров по продажам и обслуживанию клиентов, строителей (по 15%), производственников (11%) и административного персонала (9%).

Сравнивая профессиональные приоритеты местных жителей с результатами прошлого года, эксперты обращают внимание на заметный рост интереса к работе в сфере «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты» (+120% активных резюме в марте 2025 относительно марта 2024), «Автомобильный бизнес» (+108%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (+89%), «Безопасность» (+88%), «Транспорт, логистика, перевозки» (+81%), «Домашний, обслуживающий персонал» (+75%), «Рабочий персонал» (+73%), «Продажи, обслуживание клиентов» (+63%).

А в сфере «Страхование» активность соискателей сократилась по сравнению с прошлогодними показателями — на 29%.

Динамика резюме в Республике Бурятия, март 2025 / 2024:

 

   Таблица представлена hh.ru.



Фото: loon.site

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