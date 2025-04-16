Общество 16.04.2025 в 12:03

Жителей микрорайона в Улан-Удэ оставили без тепла и горячей воды

Действия коммунальщиков Минобороны застали власти врасплох
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жителей микрорайона в Улан-Удэ оставили без тепла и горячей воды
Фото: скриншот видео
Сегодня в полночь в микрорайоне Сосновый бор в Улан-Удэ остановили работу котельной. В результате местные жители до сих пор остаются без тепла и горячей воды.

Как сообщили в мэрии, приказ об остановке котельной отдал филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ по ВВО ЖКС №10, в ведении которого находится объект. Это было сделано для проведения работ по врезке «мазутоловушки» в систему сброса конденсата. В городской администрации акцентируют, что ремонт начался без согласования с Комитетом городского хозяйства.

«В период прохождения отопительного сезона перерывы не допускаются, в связи с чем Комитетом городского хозяйства подготовлено письмо в адрес надзорных органов для проведения проверки и правовой оценки принятого решения руководства ЖКС-10. Сейчас мы находимся на месте, следим за ходом работ. Наша задача - чтобы отопление в ближайшее время было подано потребителям, - сообщил заместитель председателя по жилищно-коммунальному комплексу Комитета городского хозяйства Андрей Ронский.

Работы на объекте продолжаются и в настоящее время. Когда котельная возобновит работу, пока точно не известно.
Теги
жкх

Все новости

В Баргузинском районе открыли Парту Героя памяти Владимира Белокопытова
16.04.2025 в 12:43
В Улан-Удэ устраняют последствия шквалистого ветра
16.04.2025 в 12:39
Бойцы СВО из Бурятии смогут принять участие в тренинге для предпринимателей
16.04.2025 в 12:22
В Бурятии действует более 100 образовательных программ для ветеранов СВО
16.04.2025 в 12:06
Жителей микрорайона в Улан-Удэ оставили без тепла и горячей воды
16.04.2025 в 12:03
22 тысячам жителей Бурятии разрешили носить оружие
16.04.2025 в 11:59
В Бурятии проходит региональный чемпионат «Абилимпикс»
16.04.2025 в 11:50
«Ростелеком» предоставил канал связи для телемоста с Международной космической станцией
16.04.2025 в 11:48
Приехавший в Бурятию монгол лишился автомобиля и почти килограмма золота
16.04.2025 в 11:21
Жители Бурятии в два раза чаще стали искать новую работу
16.04.2025 в 11:13
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 апреля

Читайте также
В Баргузинском районе открыли Парту Героя памяти Владимира Белокопытова
Открытие состоялось в школе поселка Читкан
16.04.2025 в 12:43
В Улан-Удэ устраняют последствия шквалистого ветра
Стихая повредила несколько остановок и десятки дорожных знаков
16.04.2025 в 12:39
Бойцы СВО из Бурятии смогут принять участие в тренинге для предпринимателей
Они получат поддержку в разработке и развитии своих бизнес-проектов
16.04.2025 в 12:22
В Бурятии действует более 100 образовательных программ для ветеранов СВО
Программы помогают ветеранам освоить новую специальность, найти хорошую работу или открыть свое дело

16.04.2025 в 12:06
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru