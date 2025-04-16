Жителей микрорайона в Улан-Удэ оставили без тепла и горячей воды

Сегодня в полночь в микрорайоне Сосновый бор в Улан-Удэ остановили работу котельной. В результате местные жители до сих пор остаются без тепла и горячей воды.Как сообщили в мэрии, приказ об остановке котельной отдал филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ по ВВО ЖКС №10, в ведении которого находится объект. Это было сделано для проведения работ по врезке «мазутоловушки» в систему сброса конденсата. В городской администрации акцентируют, что ремонт начался без согласования с Комитетом городского хозяйства.«В период прохождения отопительного сезона перерывы не допускаются, в связи с чем Комитетом городского хозяйства подготовлено письмо в адрес надзорных органов для проведения проверки и правовой оценки принятого решения руководства ЖКС-10. Сейчас мы находимся на месте, следим за ходом работ. Наша задача - чтобы отопление в ближайшее время было подано потребителям, - сообщил заместитель председателя по жилищно-коммунальному комплексу Комитета городского хозяйства Андрей Ронский.Работы на объекте продолжаются и в настоящее время. Когда котельная возобновит работу, пока точно не известно.