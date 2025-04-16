В Бурятии действует более 100 образовательных программ для ветеранов СВО. Программы помогают ветеранам освоить новую специальность, найти хорошую работу или открыть свое дело.

В том числе, была запущена региональная версия федеральной программы «Время героев».

Участники, успешно завершившие обучение, займут руководящие должности в государственных и муниципальных органах власти, а также на крупных предприятиях Бурятии. Например, к программе «Патриоты Бурятии» уже присоединился ЛВРЗ.

- Наш завод участвует в программе, чтобы в дальнейшем трудоустроить ветеранов СВО и обеспечить им хорошие условия для работы и для жизни. Уже сейчас на ЛВРЗ работают 15 человек, вернувшихся из зоны СВО. Из них 2 занимают командные должности, – рассказал Сергей Заборских, директор Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода.

Для работников ЛВРЗ предусмотрены социальные пакеты: обеспечение жильём, санаторно-курортное лечение, льготные путевки в детские лагеря, действует стипендиальная программа.

- В настоящее время бойцы, которые приходят из зоны СВО, активно обращаются Центры занятости населения республики. Более 50 обратившихся мы трудоустроили, при этом 13 из получили новые специальности. Наша работа с участниками и ветеранами СВО не ограничивается только образовательным курсом «Патриоты Бурятии». Есть порядка 110 образовательных программ для прохождения обучения, и оно для вернувших бойцов бесплатное, – отметил Александр Башкирцев, руководитель Республиканского агентства занятости населения.

Фото: Номер один