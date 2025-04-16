Капремонт дороги на Бабушкина в Улан-Удэ еще больше усложнит жизнь водителей

В Улан-Удэ планируют приступить к капремонту дороги по улице Бабушкина. Пока будут переделывать участок от бульвара К. Маркса до перекрестка с улицей Трубачеева, проезд будет осуществляться по половине проезжей части и по близлежащим улицам.

Госэкспертиза Бурятии рассмотрела проектную документацию на капитальный ремонт дороги по ул. Бабушкина от бульвара К. Маркса до перекрестка с улицей Трубачеева (по нечетной стороне) и по итогам рассмотрения выдала положительное заключение. Капитальный ремонт участка дороги общей протяженностью 1,256 км затронет как автодорогу, так и трамвайные пути.

- В ходе капитального ремонта будет заменено дорожное покрытие как на дороге, так и на тротуарах, автобусных остановках, парковках, восстановлены примыкания и съезды, переустроено наружное освещение и светофоры, построен участок ливневой канализации, обновлены технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка) и т. д. Ширина тротуаров после ремонта останется прежней – 3-4 метра. Покрытие будет устроено из нескользящей тротуарной плитки, - рассказали в Госэкспертизе республики.

На трамвайной линии планируется ремонт участка длиной около 100 метров. В процессе капремонта предусмотрено удлинение двух существующих трамвайных остановок до 40,0 м и уширение до 2,5 м. На площадке будут установлены навесы для защиты ожидающих от непогоды.

- После проведения капитального ремонта дороги будут проведены работы по благоустройству, посев газонов и посадка деревьев. Во время ремонта участка ул. Бабушкина движение транспорта планируется осуществлять по половине проезжей части и по прилегающим улицам, - добавили в ведомстве.

Фото: Номер один