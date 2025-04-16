Общество 16.04.2025 в 14:00

Капремонт дороги на Бабушкина в Улан-Удэ еще больше усложнит жизнь водителей

Ездить они смогут лишь по половине дороги
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Капремонт дороги на Бабушкина в Улан-Удэ еще больше усложнит жизнь водителей

В Улан-Удэ планируют приступить к капремонту дороги по улице Бабушкина. Пока будут переделывать участок от бульвара К. Маркса до перекрестка с улицей Трубачеева, проезд будет осуществляться по половине проезжей части и по близлежащим улицам.

Госэкспертиза Бурятии рассмотрела проектную документацию на капитальный ремонт дороги по ул. Бабушкина от бульвара К. Маркса до перекрестка с улицей Трубачеева (по нечетной стороне) и по итогам рассмотрения выдала положительное заключение. Капитальный ремонт участка дороги общей протяженностью 1,256 км затронет как автодорогу, так и трамвайные пути.

- В ходе капитального ремонта будет заменено дорожное покрытие как на дороге, так и на тротуарах, автобусных остановках, парковках, восстановлены примыкания и съезды, переустроено наружное освещение и светофоры, построен участок ливневой канализации, обновлены технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, разметка) и т. д. Ширина тротуаров после ремонта останется прежней – 3-4 метра. Покрытие будет устроено из нескользящей тротуарной плитки, - рассказали в Госэкспертизе республики.

На трамвайной линии планируется ремонт участка длиной около 100 метров. В процессе капремонта предусмотрено удлинение двух существующих трамвайных остановок до 40,0 м и уширение до 2,5 м. На площадке будут установлены навесы для защиты ожидающих от непогоды.

- После проведения капитального ремонта дороги будут проведены работы по благоустройству, посев газонов и посадка деревьев. Во время ремонта участка ул. Бабушкина движение транспорта планируется осуществлять по половине проезжей части и по прилегающим улицам, - добавили в ведомстве.

Фото: Номер один

Теги
капремонт дорога

Все новости

В Бурятии рога стали причиной уголовного дела
16.04.2025 в 14:24
Капремонт дороги на Бабушкина в Улан-Удэ еще больше усложнит жизнь водителей
16.04.2025 в 14:00
Промышленность Бурятии: развитие и перспективы
16.04.2025 в 13:53
В Бурятии обокрали дедушку, находящегося в доме престарелых
16.04.2025 в 13:20
В Баргузинском районе открыли Парту Героя памяти Владимира Белокопытова
16.04.2025 в 12:43
В Улан-Удэ устраняют последствия шквалистого ветра
16.04.2025 в 12:39
Бойцы СВО из Бурятии смогут принять участие в тренинге для предпринимателей
16.04.2025 в 12:22
В Бурятии действует более 100 образовательных программ для ветеранов СВО
16.04.2025 в 12:06
Жителей микрорайона в Улан-Удэ оставили без тепла и горячей воды
16.04.2025 в 12:03
22 тысячам жителей Бурятии разрешили носить оружие
16.04.2025 в 11:59
ЗУРХАЙ
с 16 по 22 апреля

Читайте также
Промышленность Бурятии: развитие и перспективы
Что делают власти республики для раскрытия экономического потенциала нашего региона
16.04.2025 в 13:53
В Бурятии обокрали дедушку, находящегося в доме престарелых
Уголовник забрал машину, прицеп и другое имущество
16.04.2025 в 13:20
В Баргузинском районе открыли Парту Героя памяти Владимира Белокопытова
Открытие состоялось в школе поселка Читкан
16.04.2025 в 12:43
В Улан-Удэ устраняют последствия шквалистого ветра
Стихая повредила несколько остановок и десятки дорожных знаков
16.04.2025 в 12:39
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru