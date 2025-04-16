Общество 16.04.2025 в 14:49
В Улан-Удэ запустили котельную в Сосновом бору
Городские власти обратятся в прокуратуру, чтобы проверить законность ее остановки
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ запустили котельную в Сосновом бору, остановленную сегодня около полуночи для врезки «мазутоловушки» в систему сброса конденсата.
«На котельной №23 запущены в работу котлоагрегаты №1 и №3, начат нагрев теплоносителя», - сообщили в мэрии.
Напомним, из-за остановки котельной жители микрорайона остались без тепла и горячей воды. Как сообщали ранее в мэрии, приказ об остановке котельной отдал филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ по ВВО ЖКС №10, в ведении которого находится объект. Причем, ремонт начался без согласования с Комитетом городского хозяйства, что вызвало крайне негативную реакцию властей.
Мэр Игорь Шутенков уже поручил обратиться в прокуратуру из-за остановки котельной.
– У нас идет отопительный сезон. Не было необходимости останавливать котельную. Это недопустимо. Поэтому направляйте письмо в прокуратуру, должен отработать военный прокурор, – поручил Игорь Шутенков.
«На котельной №23 запущены в работу котлоагрегаты №1 и №3, начат нагрев теплоносителя», - сообщили в мэрии.
Напомним, из-за остановки котельной жители микрорайона остались без тепла и горячей воды. Как сообщали ранее в мэрии, приказ об остановке котельной отдал филиал ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ по ВВО ЖКС №10, в ведении которого находится объект. Причем, ремонт начался без согласования с Комитетом городского хозяйства, что вызвало крайне негативную реакцию властей.
Мэр Игорь Шутенков уже поручил обратиться в прокуратуру из-за остановки котельной.
– У нас идет отопительный сезон. Не было необходимости останавливать котельную. Это недопустимо. Поэтому направляйте письмо в прокуратуру, должен отработать военный прокурор, – поручил Игорь Шутенков.