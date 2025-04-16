В центре Улан-Удэ высадят груши и рябины

Около 70 двухметровых молодых деревьев будут украшать одну из центральных улиц города Улан-Удэ. В скором времени рядом с Александровским садом появятся рябины и груши, сообщили в мэрии города.

Многие старые тополя находятся в аварийном состоянии и давно нуждаются в замене. Большинство стволов прогнили внутри, что создает угрозу падения ветвей и самих деревьев на дорогу или автомобили.

– Тополя здесь в процессе гниения. С каждым годом становятся все хуже и хуже. Намного лучше убрать их и высадить деревья, которые лучше адаптированы к городскому климату, – считает эксперт и директор питомника растений «Санами» из г. Шелехов. Александр Ефимушкин.

Уже были случаи, когда от сильного ветра в городе падали деревья, повреждая не только заборы и автомобили, но и неся угрозу жизни людей.

- Чтобы таких случаев не было, специалисты горлесхоза заботятся о здоровье деревьев профессионально, консультируются с экспертами и строго следуют регламенту кронирования. Именно такая профилактика может обеспечить безопасность, - комментируют в мэрии.

Фото: мэрия Улан-Удэ