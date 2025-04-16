Житель Улан-Удэ лишился денег, доверив свою карту знакомому

Двое горожан вместе лечились в одной городской больнице. Там один из мужчин дал другому 1800 рублей, как отмечается «из жалости». Однако эта жалость впоследствии сыграла с больным злую шутку.

Должника выписали раньше, чем его сердобольного товарища. Мужчина, продолжавший лечение, попросил новоиспеченного товарища купить ему в больницу алкоголь и игральные карты. Для этого он дал ему свою банковскую карту и велел потратить на покупки не более тысячи рублей.

Через некоторое время мужчина получил сообщение о том, что с карты снято 3000 рублей.

Обманутый пациент обратился в полицию.

Падкого на чужие деньги горожанина отдали под суд. Его признали виновным по статье «кража» и осудили на полтора года условно.





Фото: "Номер один"