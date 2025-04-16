29 преступников из Бурятии скрылись от следствия и суда

В Бурятии задержали 29 преступников находящихся в федеральном розыске. Подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений скрывались от органов дознания, следствия и суда.

- В республике завершился первый этап федерального оперативно-профилактического мероприятия «Розыск». Он направлен на задержание лиц, находящихся в федеральном розыске. Сотрудниками полиции задержано 29 лиц, 20 из которых – за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. При взаимодействии с УФСИН республики задержано шесть разыскиваемых преступников, - рассказали в полиции.

Один фигурант, разыскиваемый за совершение особо тяжкого преступления, установлен на территории г. Россошь Воронежской области. Еще один гражданин задержан на территории Республики Казахстан. Также, установлено местонахождение двоих без вести пропавших, добавили в МВД.

Фото: Номер один