Общество 16.04.2025 в 16:40

Школьники Бурятии могут съездить в знаменитый лагерь «Орленок»

Заявки принимаются до 4 мая включительно
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Текст: Служба информации "Номер один"
Школьники Бурятии могут съездить в знаменитый лагерь «Орленок»

Школьники Бурятии могут съездить в знаменитый детский лагерь «Орленок», Детский центр расположен в Краснодарском крае, в 45 километрах от города Туапсе, на берегу Чёрного моря. Заявки принимаются до 4 мая включительно.

- Министерство образования и науки Республики Бурятия объявляет о начале конкурсного отбора на предоставление путевки в ВДЦ «Орлёнок» (Краснодарский край), который пройдет с 14 апреля по 4 мая. Мы ждем ваших заявок и желаем удачи всем участникам! - сообщили в минобрнауки Бурятии.

Приглашаются обучающиеся общеобразовательных организаций Республики Бурятия в возрасте от 11 до 16 лет, интересующихся краеведением и спортивным туризмом.

Участники смогут отправиться на восьмую смену по образовательной программе «Командный маршрут: вместе к новым вершинам!», которая пройдет с 18 июля по 07 августа 2025 года.

Подробное описание программы доступно на официальном сайте Центр «Орлёнок».

Сроки приема заявок: с 14 апреля по 04 мая 2025 года (включительно). Подведение итогов: не позднее 20 мая 2025 года.

Для подачи заявки необходимо воспользоваться яндекс-формой по ссылке.

Дополнительные документы можно найти на сайте минобрнауки РБ.

По всем вопросам, связанным с направлением заявки, просим обращаться в министерство образования и науки Республики Бурятия по телефону: 8(3012)379477, доб.2.

 

Фото: сайт ВДЦ «Орленок», https://center-orlyonok.ru/RU/pg-fs

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