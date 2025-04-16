Общество 16.04.2025 в 17:10

Пьяный стриптизер-самоучка в Улан-Удэ надавал тумаков неблагодарным зрителям

За непотребные танцы и рукоприкладство суд отправил его за решетку
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Текст: Елена Кокорина
Пьяный стриптизер-самоучка в Улан-Удэ надавал тумаков неблагодарным зрителям

Далеко не трезвый улан-удэнец накануне устроил утренние танцы с раздеванием в одном из городских кафе, а на замечание со стороны не желающего на это смотреть персонала, накинулся на них с кулаками. Суд Улан-Удэ оценил пьяное представление горожанина на два года лишения свободы, поэтому танцевать ближайшее время ему придется в исправительной колонии общего режима.

- Судом установлено, что в начале декабря 2024 года в утреннее время в кафе быстрого питания в центре Улан-Удэ мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал снимать с себя всю одежду. Сотрудница заведения сделала ему замечание. В ответ виновный нанес ей удары. Девушка убежала в подсобное помещение, однако он проник туда, продолжил бить ее и, схватив за волосы, стал удерживать. Коллега потерпевшей, увидев преступные действия нападавшего, пыталась помочь ей, но тоже пострадала от его рук, - рассказали в прокуратуре республики.

Суд с учетом мнения гособвинителя приговорил виновного к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших о взыскании компенсации морального вреда удовлетворены на общую сумму 90 тыс. рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.

Фото: loon.site

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