Жители Бурятии смогут участвовать в акции «БумБатл» круглый год

Жители Бурятии смогут участвовать во Всероссийской экологической акции «БумБатл» круглый год (возрастное ограничение 0+). С 2025 года популярная акция по сбору макулатуры стартовала в новом формате. Теперь она проводится в течение всего года. Раньше акция проходила только с сентября по ноябрь.

Акция «БумБатл» проходит в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», реализуемого по указу Президента России Владимира Путина.

- В этом году «БумБатл» стартовал в новом формате. Теперь макулатуру можно сдавать круглый год. Акция проходит в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие». Этот проект объединяет тысячи людей по всей стране. Акция учит раздельному сбору отходов и формирует экологическую культуру с детства. Каждый, кто сдаёт макулатуру, помогает сохранить наши леса, - отмечает Наталья Тумуреева, министр природных ресурсов и экологии Бурятии.

Девиз акции – «Сдавай макулатуру и подари бумаге вторую жизнь!».

Цель «БумБатла» - внедрить в нашу жизнь раздельный сбор бумажных отходов, чтобы все бумажные отходы не выкидывались как мусор, а именно перерабатывались. Это позволит снизить объем отходов на полигонах и вырубку деревьев. Акция проводится с 2020 года.

Во время «БумБатла» нужно как можно больше собрать ненужной бумаги и картона в пункты приема вторсырья. При количестве собранной макулатуры от 100 кг и больше жители Бурятии могут получить за нее деньги, от 5 до 10 рублей за один килограмм вторсырья, а также бесплатный вывоз.

Напомним, в 2024 году в республике в рамках акции «БумБатл» с 23 сентября по 15 ноября жители Бурятии собрали 47 тонн макулатуры. Бурятия заняла 27-е место в рейтинге регионов России по количеству собранной бумаги.

ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ НУЖНО:

1.Сдать макулатуру и получить подтверждающий акт;

2.Зарегистрироваться в личном кабинете на сайте https://бумбатл.национальныепроекты.рф;

3. Загрузить акт о сдаче макулатуры в личный кабинет и получить цифровой сертификат Участника.

Как говорят эксперты, бумага сравнительно легко изготавливается, но по воздействию на природу целлюлозно-бумажная промышленность является одной из проблемных. Все дело в высоком уровне вредных выбросов в атмосферу и сбросов отходов от бумажной промышленности в реки и озера. Кроме того, чтобы изготовить бумагу нужно вырубать деревья.

На изготовление только одной тонны бумаги нужно 2 тонны деревьев (это примерно 17-20 деревьев возрастом от 10 лет), от 100 до 200 кубометров воды, от 430 до 602 кг нефтяного эквивалента (5000-7000 мегаватт в час).

Для производства бумаги используются древесная масса (ель, сосна, береза), целлюлоза однолетних растений (солома, конопля, рис), макулатура, а также тряпичная масса.

Важно знать, что газетная бумага разлагается от 2 до 3 месяцев, картон – целый год, и офисная бумага – целых два года! Макулатуру можно использовать для производства бумаги от 3 до 7 раз.

ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ПЕРЕД СБОРОМ МАКУЛАТУРЫ:

- Бумажные стаканчики, чеки, салфетки (тем более влажные), бумажные полотенца, грязная или мокрая бумага – в макулатуру не принимаются;

- Макулатуру перед сдачей на переработку подготовить: убрать файлы, снять скрепки и скобы, пленку, скотч;

КОМПАНИИ, ПРИНИМАЮЩИЕ МАКУЛАТУРУ ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ И НАСЕЛЕНИЯ:

В городе Улан-Удэ:

1. ЭкоВата03 (сбор, транспортирование по заявке от 200 кг, переработка бумажных отходов):

- г. Улан-Удэ, 102 мкр., ул. Ринчино, 12, база Сокол

2. Чистый город (сбор, транспортирование по заявке от 500 кг):

- г. Улан-Удэ, ул. ул. Дальняя Гурульбинская, 6 «б»;

3. Экогород (сбор и транспортирование по заявке от 100 кг):

- г. Улан-Удэ, ул. Ботаническая 10;

- г. Улан-Удэ, ул. Строителей 33в;

4. ПО «РИТМ» (Заготовительно-сбытовая база Буркоопсоюза), сбор и транспортирование по заявке от 100 кг:

г. Улан-Удэ, ул. Транспортная 3а (zsbaza.bks@mail.ru, тел.: +7-951-625-25-02, +7 (3012) 55-31-83);

5. Выездная служба по закупу пленки и картона, сбор и транспортирование по заявке от 100 кг и менее; +7-902-161-32-39, +7 (3012) 62-36-41;

г. Улан-Удэ, пер. Черкасский, 11а

6. Выездная служба по приему макулатуры (сбор и транспортировка от 200 кг); +7-908-590-54-85.

г. Улан-Удэ, ул. Дарасунская, 12

В районах Бурятии:

-Тарбагатайский район, с. Большой Куналей, ул. Молодежная 1 (po.yantar@mail.ru, 89243955356);

-Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Советская 3 (pribraipo@mail.ru, 89247574075);

-Кабанский район, с. Кабанск, ул. Набережная 5 (po-posolskoe@mail.ru, 89021630812);

-Еравнинский район, с. Сосново-Озерское, ул. Первомайская 108 (c-orabkoop@yandex.ru, 89834326690);

Возрастное ограничение 0+

Фото: Минприроды РБ