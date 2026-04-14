Житель Улан-Удэ построил бизнес на продаже несуществующего авто

В Улан-Удэ задержан интернет-мошенник, продававший несуществующие автомобили по очень привлекательной цене. Ловкач размещал в тематических группах мессенджеров объявления, а после заинтересованности покупателей, требовал предоплату для бронирования.

- В ноябре прошлого года в полицию Улан-Удэ обратился местный житель, ставший его жертвой. Покупатель нашёл объявление о продаже машины по цене значительно ниже рыночной. Продавец объяснил низкую стоимость срочной необходимостью собрать деньги на переезд и потребовал предоплату в 10 тысяч рублей для бронирования автомобиля. После перевода средств мошенник удалил объявление, стёр переписку и перестал выходить на связь, - рассказали в полиции республики.

Аналогичный случай произошёл и в Кабанском районе, где 23-летний житель также перевёл предоплату за несуществующий автомобиль. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска нашли мошенника. На допросе молодой человек признал свою вину, пояснив, что фотографии и описания автомобилей он скачивал из открытых источников в интернете.

В настоящее время полиция проверяет задержанного на причастность к другим аналогичным преступлениям. Возбуждены уголовные дела. Парню грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

Фото: нейросеть