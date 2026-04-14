Экономика и бизнес 14.04.2026 в 13:01
Имущество экс-спикера парламента Иркутской области перешло к «Роснефти»
На аукционе госкомпания купила «Саянскхимпласт»
Текст: Иван Иванов
Крупный химический актив Иркутской области – завод «Саянскхимпласт» – перешел в собственность «Роснефти». Компания приобрела предприятие на аукционе за 30,3 миллиарда рублей.
«Саянскхимпласт» был выставлен на торги после того, как его национализировали и изъяли из собственности бывшего спикера Законодательного Собрания Иркутской области Виктора Круглова и его семьи. Решение было принято судом в связи с обвинениями чиновника в совмещении бизнеса и государственной службы, а также в коррупционном обогащении.
Как сообщает «РБК», на аукцион, который состоялся 13 апреля, заявился только один участник – ООО «РН-коммерция», входящее в структуру «Роснефти». В связи с этим лот был продан по начальной цене.
В состав приобретаемого актива, помимо самого «Саянскхимпласта», крупнейшего в России производителя ПВХ, входят доли в связанных компаниях: «Вектор» (торговый дом), «Саянскгазобетон» (производство газобетонных блоков), «БизнесИнтеллект» (владеет железнодорожными цистернами, недвижимостью и землей) и «БизнесАктив» (владеет долями в охотничьем хозяйстве).
Напомним, что в конце марта 2026 года Хамовнический районный суд Москвы национализировал у семьи Кругловых имущество стоимостью свыше 10 миллиардов рублей, включая доли в российских и иностранных компаниях, ценные бумаги и денежные средства.
Тегииркутская область