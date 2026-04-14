Улан-удэнец попался на краже забытой меховой шапки

57-летний житель Иволгинского района, зайдя в магазин автозапчастей в Улан-Удэ, снял свою шапку, оставил её на прилавке и отправился за покупками. Вспомнил о головном уборе он только на следующий день, но когда вернулся за ним в магазин – его там уже не было.

Личность похитителя в полиции быстро установили. Им оказался 45-летний горожанин с богатым криминальным прошлым. Оказалось, что мужчина не смог устоять перед соблазном и прикарманил бесхозную вещь.

Шапку, стоимостью 8 тысяч рублей, вернули владельцу и возбудили уголовное дело. Теперь похитителю предстоит ответить за свою «шапочную» страсть.

