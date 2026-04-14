Недобросовестный таксист оставил жительницу Бурятии без авто

В Бурятии 58-летний таксист угнал автомобиль, который арендовал у жительницы Поселья. Несмотря на отказ о продлении договора, он сел в машину и уехал в неизвестном направлении. Женщина обратилась в полицию, оценив ущерб в 600 тысяч рублей.

- На протяжении полугода она сдавала машину в аренду, но в марте, после отказа владельца продлить аренду, мужчина самовольно сел за руль и скрылся. После угроз обращения в полицию, угонщик пообещал вернуть автомобиль, однако не сделал этого. 45-летнего подозреваемого вскоре задержали, а автомобиль обнаружили припаркованным в Октябрьском районе Улан-Удэ. Его уже вернули владелице, - сообщили в полиции республики.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Расследование продолжается.

