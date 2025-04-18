Общество 18.04.2025 в 06:00
«Не всяк умеет взяться…»
Вячеслав Мархаев и его окружение завели в тупик жительницу Усть-Баргузина
Текст: Сергей Березин
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии рассмотрела дело о лишении жительницы Усть-Баргузина права на страховую, «президентскую» выплаты и единовременное пособие в связи с гибелью на СВО ее бывшего мужа. Соответствующее решение вынес Баргузинский районный суд, где было доказано, что пока супруг исполнял свой воинский долг, 22-летняя женщина оставляла четверых малолетних детей одних, не заботилась об их благополучии, здоровье, посещении детского сада, оформлении социальных выплат, которые могли бы стать весомым материальным подспорьем для семьи участника СВО. А также нарушала общепринятые нормы поведения замужней женщины и матери.
«В силу закона»
На стороне опекуна детей, которая и обратилась с иском в суд в защиту их прав, выступила известная общественница из Усть-Баргузина Галина Арсеньева. Она собрала и представила суду доказательства (показания свидетелей, переписка в мессенджерах), что при жизни участник СВО неоднократно высказывал желание развестись со своей женой. Но не мог этого сделать, так как младшему ребенку не исполнилось одного года, а затем мужчина заключил контракт с военным ведомством.
С решением районного суда не согласились прокуратура и представители нерадивой мамаши. В апелляционных представлении и жалобе они ссылались на то, что на момент гибели мужа она состояла с ним в зарегистрированном браке, а значит, имеет право на выплаты «в силу закона».
Действительно, ФЗ-52 «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих» и ФЗ-306 «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» содержат указания на то, что выплаты делятся в равных долях между членами семьи погибшего военнослужащего. При этом право на выплаты имеет супруга военнослужащего, состоявшая с ним в зарегистрированном браке на момент гибели.
Прецедентное дело
В суде апелляционной инстанции к делу подключился адвокат Владимир Стативо. Основным правовым аргументом стал «Обзор судебной практики Верховного суда Российской Федерации № 4 (2020)», на который ссылался в своем решении и суд первой инстанции.
В нем, в частности, обозначены цели выплат членам семьи военнослужащего: компенсировать нравственные и материальные потери, связанные с его гибелью при выполнении обязанностей военной службы.
Верховный суд России ориентировал суды «исходить из целей названных выплат, а также принципов равенства, справедливости и соразмерности, принципа недопустимости злоупотребления правом как общеправового принципа, выступающих в том числе критериями прав, приобретаемых на основании закона». А также подчеркнул, что указанный в ФЗ-52 и ФЗ-306 «круг лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки в случае гибели военнослужащего при исполнении обязанностей военной службы ...не исключает различий в их фактическом положении и возможности учета ...имеющихся между ними фактических семейных связей».
Проще говоря, высшая судебная инстанция страны разъяснила, что судам следует вникать в суть, оценивать, насколько добросовестно члены семей погибших военнослужащих выполняли свои обязанности по отношению к ним: жены – к мужьям, родители – к сыновьям. Но если в отношении родителей, которые пренебрегали воспитанием своих детей, впоследствии выросших и ставших участниками СВО, наработана уже достаточно обширная судебная практика (как в Бурятии, так и в других регионах), то случай с женой погибшего бойца вполне может быть прецедентом.
Вердикт судебной коллегии
К моменту рассмотрения дела судебной коллегией Верховного суда Бурятии вступили в законную силу три судебных акта: о лишении родительских прав, об отказе в восстановлении в родительских правах и приговор, которым жительница Усть-Баргузина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Все они обладают преюдицией, то есть освобождают от повторного доказывания обстоятельств, установленных в рамках ранее состоявшихся судебных процессов.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии изменила решение Баргузинского районного суда: исключила из резолютивной части упоминание «иных выплат» и признала право бывшей супруги погибшего бойца на получение удостоверения члена семьи ветерана боевых действий. Право на получение трех основных выплат осталось за детьми. Денежные средства будут зачислены на их спецсчета и в будущем помогут ребятишкам получить хорошее образование или приобрести жилье. Как и желал при жизни их отец.
Принесет ли практическую пользу нерадивой матери удостоверение члена семьи ветерана боевых действий – вопрос нериторический. Большинство мер социальной поддержки, предусмотренных ФЗ «О ветеранах», адресованы их супругам с очень важной оговоркой: «Не вступившим в повторный брак». А жительница Усть-Баргузина повторно вышла замуж всего через три месяца после гибели бывшего мужа на СВО.
- Чисто по-человечески мне ее искренне жаль, – поделился своим мнением адвокат Владимир Стативо. - Складывается ощущение, что молодую и недалекую (в силу нехватки образования и жизненного опыта) женщину целенаправленно завели в правовой тупик ради каких-то далеких от ее реальных интересов, возможно, сугубо популистских целей.
Мархаев «помог»
В самом деле, на определенном этапе этой истории жительницу Усть-Баргузина взял под свою «защиту» депутат Госдумы РФ по списку КПРФ Вячеслав Мархаев. Он опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram много постов. Часть из них завершалась пафосным лозунгом «добьемся справедливости!», а другая – строилась на «независимом мнении практикующего юриста Александра Булахова».
Последний при рассмотрении уголовного дела успел заявить ходатайство об отводе судьи и прокурора, требовал привлечения к ответственности сотрудников полиции и Следкома. Утверждал, что дети, мать которых привлекли по ст. 156 УК РФ, якобы не являются несовершеннолетними. При этом ссылался на ст. 87 УК РФ, которой установлен возраст для привлечения к уголовной ответственности. Но ведь детей-то никто и не привлекал. Они и так настрадались в «детском аду», откуда их спасли полицейские и органы опеки по сигналу неравнодушных усть-баргузинцев.
В то же время «защита» подсудимой полностью проигнорировала широко применяемую в современном уголовном процессе возможность прекращения уголовного дела и замены наказания на судебный штраф. Ведь преступление, предусмотренное ст. 156 УК РФ, относится к деянию небольшой тяжести. Можно было заявить ходатайство, и, с большой долей вероятности, суд, учитывая, что подсудимая впервые привлекается к уголовной ответственности, мог его удовлетворить. Тогда в биографии молодой женщины не было бы судимости, а вместо 300 часов обязательных работ пришлось бы оплатить денежный штраф не более 50 тыс. рублей. Поскольку минимальный размер штрафа законом не установлен, суд мог ограничиться и гораздо меньшей суммой.
Тем более, что, по словам Галины Арсеньевой, сторона опекуна детей была готова поддержать ходатайство о замене уголовного наказания судебным штрафом. Об этом она лично говорила подсудимой, но «защита» все переиграла по-своему.
Возможность заключения мирового соглашения была и по гражданскому спору о выплатах за гибель бойца СВО. Но вместо диалога с другой стороной «практикующий юрист» Вячеслава Мархаева довел дело до фактического проигрыша в Верховном суде Бурятии.
Итог кипучей деятельности депутата Госдумы РФ от КПРФ и его окружения «по защите вдовы бойца СВО»: судимость в биографии «подзащитной», вступившие в законную силу решения об отказе в восстановлении ее в родительских правах и лишении права на выплаты за гибель бывшего мужа на СВО.
Как тут не вспомнить незабвенного Ивана Андреевича Крылова:
Хотя услуга нам при нужде дорога,
Но за нее не всяк умеет взяться...
Вячеслав Мархаев ну прямо от души «помог» жительнице Усть-Баргузина. На всю, так сказать, катушку подсобил. И уже недалеко то время, когда ему придется объясняться с избирателями за бодрый и многообещающий популизм с предсказуемым нулевым результатом.
«В силу закона»
На стороне опекуна детей, которая и обратилась с иском в суд в защиту их прав, выступила известная общественница из Усть-Баргузина Галина Арсеньева. Она собрала и представила суду доказательства (показания свидетелей, переписка в мессенджерах), что при жизни участник СВО неоднократно высказывал желание развестись со своей женой. Но не мог этого сделать, так как младшему ребенку не исполнилось одного года, а затем мужчина заключил контракт с военным ведомством.
С решением районного суда не согласились прокуратура и представители нерадивой мамаши. В апелляционных представлении и жалобе они ссылались на то, что на момент гибели мужа она состояла с ним в зарегистрированном браке, а значит, имеет право на выплаты «в силу закона».
Действительно, ФЗ-52 «Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих» и ФЗ-306 «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат» содержат указания на то, что выплаты делятся в равных долях между членами семьи погибшего военнослужащего. При этом право на выплаты имеет супруга военнослужащего, состоявшая с ним в зарегистрированном браке на момент гибели.
Прецедентное дело
В суде апелляционной инстанции к делу подключился адвокат Владимир Стативо. Основным правовым аргументом стал «Обзор судебной практики Верховного суда Российской Федерации № 4 (2020)», на который ссылался в своем решении и суд первой инстанции.
В нем, в частности, обозначены цели выплат членам семьи военнослужащего: компенсировать нравственные и материальные потери, связанные с его гибелью при выполнении обязанностей военной службы.
Верховный суд России ориентировал суды «исходить из целей названных выплат, а также принципов равенства, справедливости и соразмерности, принципа недопустимости злоупотребления правом как общеправового принципа, выступающих в том числе критериями прав, приобретаемых на основании закона». А также подчеркнул, что указанный в ФЗ-52 и ФЗ-306 «круг лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки в случае гибели военнослужащего при исполнении обязанностей военной службы ...не исключает различий в их фактическом положении и возможности учета ...имеющихся между ними фактических семейных связей».
Проще говоря, высшая судебная инстанция страны разъяснила, что судам следует вникать в суть, оценивать, насколько добросовестно члены семей погибших военнослужащих выполняли свои обязанности по отношению к ним: жены – к мужьям, родители – к сыновьям. Но если в отношении родителей, которые пренебрегали воспитанием своих детей, впоследствии выросших и ставших участниками СВО, наработана уже достаточно обширная судебная практика (как в Бурятии, так и в других регионах), то случай с женой погибшего бойца вполне может быть прецедентом.
Вердикт судебной коллегии
К моменту рассмотрения дела судебной коллегией Верховного суда Бурятии вступили в законную силу три судебных акта: о лишении родительских прав, об отказе в восстановлении в родительских правах и приговор, которым жительница Усть-Баргузина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Все они обладают преюдицией, то есть освобождают от повторного доказывания обстоятельств, установленных в рамках ранее состоявшихся судебных процессов.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда Бурятии изменила решение Баргузинского районного суда: исключила из резолютивной части упоминание «иных выплат» и признала право бывшей супруги погибшего бойца на получение удостоверения члена семьи ветерана боевых действий. Право на получение трех основных выплат осталось за детьми. Денежные средства будут зачислены на их спецсчета и в будущем помогут ребятишкам получить хорошее образование или приобрести жилье. Как и желал при жизни их отец.
Принесет ли практическую пользу нерадивой матери удостоверение члена семьи ветерана боевых действий – вопрос нериторический. Большинство мер социальной поддержки, предусмотренных ФЗ «О ветеранах», адресованы их супругам с очень важной оговоркой: «Не вступившим в повторный брак». А жительница Усть-Баргузина повторно вышла замуж всего через три месяца после гибели бывшего мужа на СВО.
- Чисто по-человечески мне ее искренне жаль, – поделился своим мнением адвокат Владимир Стативо. - Складывается ощущение, что молодую и недалекую (в силу нехватки образования и жизненного опыта) женщину целенаправленно завели в правовой тупик ради каких-то далеких от ее реальных интересов, возможно, сугубо популистских целей.
Мархаев «помог»
В самом деле, на определенном этапе этой истории жительницу Усть-Баргузина взял под свою «защиту» депутат Госдумы РФ по списку КПРФ Вячеслав Мархаев. Он опубликовал в социальной сети «ВКонтакте» и мессенджере Telegram много постов. Часть из них завершалась пафосным лозунгом «добьемся справедливости!», а другая – строилась на «независимом мнении практикующего юриста Александра Булахова».
Последний при рассмотрении уголовного дела успел заявить ходатайство об отводе судьи и прокурора, требовал привлечения к ответственности сотрудников полиции и Следкома. Утверждал, что дети, мать которых привлекли по ст. 156 УК РФ, якобы не являются несовершеннолетними. При этом ссылался на ст. 87 УК РФ, которой установлен возраст для привлечения к уголовной ответственности. Но ведь детей-то никто и не привлекал. Они и так настрадались в «детском аду», откуда их спасли полицейские и органы опеки по сигналу неравнодушных усть-баргузинцев.
В то же время «защита» подсудимой полностью проигнорировала широко применяемую в современном уголовном процессе возможность прекращения уголовного дела и замены наказания на судебный штраф. Ведь преступление, предусмотренное ст. 156 УК РФ, относится к деянию небольшой тяжести. Можно было заявить ходатайство, и, с большой долей вероятности, суд, учитывая, что подсудимая впервые привлекается к уголовной ответственности, мог его удовлетворить. Тогда в биографии молодой женщины не было бы судимости, а вместо 300 часов обязательных работ пришлось бы оплатить денежный штраф не более 50 тыс. рублей. Поскольку минимальный размер штрафа законом не установлен, суд мог ограничиться и гораздо меньшей суммой.
Тем более, что, по словам Галины Арсеньевой, сторона опекуна детей была готова поддержать ходатайство о замене уголовного наказания судебным штрафом. Об этом она лично говорила подсудимой, но «защита» все переиграла по-своему.
Возможность заключения мирового соглашения была и по гражданскому спору о выплатах за гибель бойца СВО. Но вместо диалога с другой стороной «практикующий юрист» Вячеслава Мархаева довел дело до фактического проигрыша в Верховном суде Бурятии.
Итог кипучей деятельности депутата Госдумы РФ от КПРФ и его окружения «по защите вдовы бойца СВО»: судимость в биографии «подзащитной», вступившие в законную силу решения об отказе в восстановлении ее в родительских правах и лишении права на выплаты за гибель бывшего мужа на СВО.
Как тут не вспомнить незабвенного Ивана Андреевича Крылова:
Хотя услуга нам при нужде дорога,
Но за нее не всяк умеет взяться...
Вячеслав Мархаев ну прямо от души «помог» жительнице Усть-Баргузина. На всю, так сказать, катушку подсобил. И уже недалеко то время, когда ему придется объясняться с избирателями за бодрый и многообещающий популизм с предсказуемым нулевым результатом.