Пассажирам автобусов в Улан-Удэ будут петь песни военных лет

9 мая в Улан-Удэ поедут поэтические автобусы «По дорогам Победы». Пассажиров будут сопровождать песни военных лет, стихи о Великой Отечественной войне, а также интересные викторины.

Традиционную акцию «По дорогам Победы» для горожан организует Комитет по культуре Администрации города, муниципальные библиотеки и МУП «Городские маршруты».

- Во время поездки вы узнаете любопытные факты, связанные с военной историей, о памятниках, улицах и школах города, - сообщают в мэрии города.

График маршрутов:

Автобус № 2: 12:00, маршрут «СНТ Пищевик» — «МФЦ Бурвод» — «СНТ Пищевик».

Автобус № 3: 12:00, маршрут «Пл. Банзарова» — «Конечная» — «Пл. Банзарова».

Фото: мэрия города