Общество 17.04.2025 в 16:28
Пассажирам автобусов в Улан-Удэ будут петь песни военных лет
Транспорт выйдет на линию в День Победы
Текст: Елена Кокорина
9 мая в Улан-Удэ поедут поэтические автобусы «По дорогам Победы». Пассажиров будут сопровождать песни военных лет, стихи о Великой Отечественной войне, а также интересные викторины.
Традиционную акцию «По дорогам Победы» для горожан организует Комитет по культуре Администрации города, муниципальные библиотеки и МУП «Городские маршруты».
- Во время поездки вы узнаете любопытные факты, связанные с военной историей, о памятниках, улицах и школах города, - сообщают в мэрии города.
График маршрутов:
Автобус № 2: 12:00, маршрут «СНТ Пищевик» — «МФЦ Бурвод» — «СНТ Пищевик».
Автобус № 3: 12:00, маршрут «Пл. Банзарова» — «Конечная» — «Пл. Банзарова».
Фото: мэрия города