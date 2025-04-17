Общество 17.04.2025 в 17:07

«Выплатил 20 тысяч на троих детей»

В Новосибирске многодетная мать семь лет добивается алиментов от бывшего мужа
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Текст: КП-Новосибирск
«Выплатил 20 тысяч на троих детей»
Фото: предоставлено Светланой
39-летняя Светлана К. обратилась за помощью в редакцию КП-Новоисбирск: многодетная мать рассказала, что уже 7 лет добивается алиментов от бывшего мужа. Мужчина задолжал детям почти два миллиона рублей, его объявили в розыск и завели на него уголовное дело. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

Вадим появился в жизни Светланы больше 10 лет назад: за эти годы у пары родилось трое детей. Но брак распался:

- Вадим всегда был не сильно надежным человеком, постоянно менял место работы. Желанием зарабатывать он вообще не отличался. Бывший стал пропадать на сайтах знакомств. В анкетах писал, что он чуть ли не мачо, - рассказала Светлана. – Когда мне знакомые скинули его анкету, я не поверила.

Терпеть выходки экс-супруга женщина не стала: В 2018 году Светлана и Вадим развелись. Суд обязал многодетного отца выплачивать детям алименты. Первое время мужчина перечислял по 8 тысяч рублей, потом перестал.

- Платежи прекратились в 2019 году. За неуплату его ограничили в управлении транспортным средством и привлекли к административной ответственности - 40 часов общественных работ, - говорит многодетная мама.

Вот только самого приговора Вадим не слышал: он не явился на суд, его объявили в розыск. Приставы поймали должника в паспортном столе, когда тот пришел поменять документы. Со слов Светланы, с него взяли объяснительную и отпустили. Хотя никаких долгов по алиментам Вадим не оплатил.

Тогда Светлана снова решила найти бывшего: выяснила его новый адрес, с кем он живет, номер телефона. И передала информацию приставам.

- Он жил в Заельцовском районе с новой женщиной — в их дом и пришли приставы. На него был составлен административный протокол, и к тем 40 часам, которые он должен был отработать, суд назначил Вадиму еще 30 сверху. Он их отработал, - говорит Светлана. – Пока работал – выплачивал алименты. В общей сложности отдал 20 тысяч.

После того, как отработка закончилась, Вадим пропал. По словам Светланы, он сменил номер телефона, место жительства и больше не появлялся.

- Я написала заявление приставам и настояла, чтобы они возбудили уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей». Меня признали потерпевшей. Приставы выехали туда, где он жил раньше, а его сожительница заявила, что они больше вместе не живут, - говорит женщина. – Вадима объявили в федеральный розыск. Но я боюсь, что бывший муж избежит привлечения к уголовной ответственности.
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