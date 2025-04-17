Общество 17.04.2025 в 17:32

В Улан-Удэ горожане сдали полиции двух водителей-нарушителей

Они написали в чат-бот ГИБДД
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ горожане сдали полиции двух водителей-нарушителей

В Улан-Удэ бдительные граждане помогли задержать двух водителей, один из которых оказался за рулем пьяным, а второй передвигался на машине не имея прав. Информация о нарушителях поступила в телеграм-бот @gibdd03_bot.

- Днем 15 апреля очевидцы сообщили, что по ул. Хоринской г. Улан-Удэ движется автомобиль «Тойота Камри», водитель которой предположительно находится в состоянии опьянения. Автомобиль нарушителя автоинспекторы остановили на ул. Седова. За рулем иномарки находился 41-летний мужчина. При проверке выяснилось, что он ранее был лишен права управления ТС за езду в нетрезвом виде. Однако в нарушение ПДД вновь сел за руль, будучи лишенным, причем повторно. В отношении гражданина составлен административный протокол, а автомобиль перемещен на штрафстоянку. Решением суда мужчине назначен штраф в размере 60 тысяч рублей, - рассказали в полиции республики.

Буквально через несколько часов на ул. Камова экипаж ДПС задержал еще одного водителя, лишенного права управления ТС. Информацию о нем тоже передали через телеграм-бот. В сообщении было указано, что водитель автомобиля «Хонда Инсайт», будучи лишенным, ежедневно двигается по определенному маршруту. Автоинспекторы остановили иномарку, за рулем которой находился 30-летний мужчина. В отношении нарушителя составлен административный протокол. Суд назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.
Фото: Номер один

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