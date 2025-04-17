Спортшколам Улан-Удэ планируют увеличить финансирование

Сегодня, 17 апреля, в Горсовете Улан-Удэ состоялось заседание комитета по социальной политике. Депутаты обсудили два вопроса. Первый — подготовка и проведение праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в ВОВ. Второй — обеспечение спортивных школ Улан-Удэ инвентарем, оборудованием и экипировкой в соответствии с требованиями федеральных стандартов по видам спорта.

О подготовке к празднованию 80-летия Победы в ВОВ рассказала председатель комитета по социальной и молодежной политике администрации Улан-Удэ Светлана Трифонова.

- В Улан-Удэ проживает 11 участников ВОВ, 637 тружеников тыла, шесть узников фашистских концлагерей, один житель блокадного Ленинграда, 65 вдов участников войны и 16359 «детей войны».

До 1 апреля депутаты Горсовета совместно с сотрудниками городских администраций вручили 682 юбилейных медали «80 лет Победы в ВОВ». Участникам войны предусмотрена единовременная выплата в сумме 10 тысяч рублей. Ее ветераны получат с 5 по 6 мая.

Ко Дню Победы предусмотрено проведение различных акций. Среди них «Георгиевская ленточка». В этом году улан-удэнцам раздадут 13000 георгиевских лент. Также пройдет акция «Вахта памяти».

Основные праздничные мероприятия стартуют уже завтра, 18 апреля.

О ситуации с обеспечением юных спортсменов экипировкой рассказал председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ Андрей Дзюбенко. Так, в ведении комитета находится 18 спортивных школ, их посещают 9112 человек.

За счет средств субсидии спортшколы могут проводить спортивные сборы, закупать экипировку, оборудование, инвентарь, оплачивать курсы повышения квалификации специалистов в сфере физической культуры и спорта. Также можно приобретать автомобили, не являющиеся легковыми, ездить к месту проведения соревнований.

Другая субсидия направлена на развитие материально-технической базы спортивных школ олимпийского резерва – на приобретение спортивного оборудования, инвентаря и пр. Обе субсидии предоставляются только для спортсменов, тренирующихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, то есть для спортсменов не ниже звания кандидата в мастера спорта.

За счет этой субсидии спортшколы приобрели 43 пары лыж, шесть пневматических винтовок, шесть пневматических пистолетов, патроны, 49 спортивных луков в сборе, комплекты карбоновых стрел для спортивного лука. Закуплено также два боксерских ринга, боксерские груши, установки для них, девять борцовских ковров, напольное покрытие татами для занятий дзюдо и самбо и пр. Покупаются спортивные тренировочные ветрозащитные костюмы, кроссовки, борцовки, дзюдога, кимоно, костюмы для пулевой стрельбы, боксерские шлемы и перчатки.

Однако обеспечить спортшколы всей необходимой экипировкой на 100% невозможно из-за дефицита бюджета. Так, на одного спортсмена, имеющего звание кандидата в мастера спорта или мастера спорт по вольной борьбе в год необходимо обеспечить двумя парами кроссовок, двумя костюмами, в том числе одним ветрозащитным, двумя парами борцовок, двумя борцовскими трико, наколенниками, фиксаторами, налокотниками и фиксаторами локтевых суставов. В среднем затраты на одного спортсмена составят 69,5 тысяч рублей.

- Так, в спортивной школе №10 по итогам 2024 года всего занимается 36 человек, на их экипировку нужно 2,5 млн рублей. В ведении комитета еще пять спортивных школ, занимающихся вольной борьбой, - отметил Андрей Дзюбенко.

Между тем, право на субсидии на приобретение инвентаря и экипировки имеют только школы Олимпийского резерва, обычные спортивные школы такой возможности не имеют. Хотя экипировка очень дорогая. Так, чтобы заниматься пулевой стрельбой, нужно потратиться как минимум 150 тысяч рублей — на костюм и обувь. Стоимость хорошего кимоно начинается от 20 тысяч рублей.

Федеральные субсидии в 2024 году из 18 спортшкол Улан-Удэ получили только 13, а из 31 вида спорта обеспечиваются только 13. В итоге покупать экипировку и инвентарь приходится родителям. Так, к примеру, лук в сборе стоит 150-350 тысяч рублей, а комплект карбоновых стрел в количестве 10 штук обойдется от 80 000 до 120 тысяч рублей.

На приобретение экипировки нужно 2,8 млн рублей — это только на первоочередные покупки. В целом же, на полное обеспечение всем необходимым нужно 56,4 млн рублей.

- Прошу депутатов поддержать нас, хотя бы в минимальном выделении средств на экипировку, чтобы наши спортсмены выглядели достойно. Спортом у нас занимаются и малоимущие дети, все родители могут себе позволить такие расходы. Средства сейчас выделяются только на зарплату, содержание объектов спорта, а на амуницию средства практически не выделяются, - обратился к народным избранникам председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Улан-Удэ.

Народные избранники пообещали включить вопрос по увеличению финансирования на покупку экипировки в повестку июньской сессии.

- На заседании комитета по социальной политике мы рассмотрели два вопроса. Первый – о проведении праздничных мероприятий, посвященных 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Информация по поводу проведения всех мероприятий будет предоставлена жителям через информационные ресурсы, через управляющие компании и другими способами. По поводу экипировки наших спортсменов, которые занимаются в спортивных школах нашего города. Вопрос обсудили, дополнительные средства нужно выделить, вынесли этот вопрос на решение сессии. Думаю, что эти деньги мы изыщем. В целом, считаем, что бюджет комитета по спорту нужно увеличивать, - подвел итоги заседания комитета председатель комитета по социальной политике Горсовета Денис Егоров.



Фото: "Номер один"