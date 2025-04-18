В Бурятии пытались захватить штаб, пропускные пункты и склады

В Бурятии с военнослужащими Восточного военного округа накануне были проведены тренировки по противодействию терроризму. В ходе занятий группы условные незаконные вооруженные формирования (НВФ) пытались захватить штаб, пропускные пункты и склады.

С получением сигнала подразделения выдвинулись к местам прорыва. В ходе учебного боя, военнослужащие блокировали и уничтожили группы условных НВФ. Во время тренировки разыгрывалось несколько сценариев, при которых условный противник пытался проникнуть с нескольких сторон. Военнослужащие должны были оперативно принять решение и отразить нападение, сообщают в пресс-службе ВВО.

Также в ходе мероприятий были проверены умения владеть спецсредствами разминирования, обнаружения взрывоопасных предметов, средствами разведки, связи и наблюдения.

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