Депутат из Забайкалья четыре года удаленно работал из Украины

Муниципальный депутат Каларского округа Забайкальского края Михаил Носик признался, что уже почти четыре года живет на Украине, но продолжает работать удаленно.Парламентарием заинтересовалась комиссия по этике, которая инициировала досрочное прекращение его полномочий, сообщает РИА Новости.Представители комиссии в марте созванивались с Носиком через Telegram. Депутат рассказал, что приехал на Украину незадолго до начала СВО (сам он родился в этой стране), чтобы навестить пожилых родственников и внука. Однако после начала спецоперации вернуться обратно Носик не смог. Украинских документов, как говорит сам депутат, у него нет, только российский паспорт, с которым он въезжал на Украину (ранее россияне и украинцы могли при пересечении границ использовать внутренние, а не заграничные паспорта). Сейчас же для выезда нужен только загранпаспорт, но его у Носика нет.Носик утверждает, что «работает дистанционно через VPN», оказывая приемы граждан по видеосвязи, поддерживая контакты с избирателями и другими депутатами через мессенджеры. Слагать свои полномочия добровольно он не хотел, потому что считает, что «работает не хуже других депутатов».Тем не менее, Комиссия по этике с его доводами не согласилась и сделала вывод, что вынужденное проживание депутата на территории другого государства препятствует исполнению им своих обязанностей. Орган инициировал процедуру досрочного прекращения его полномочий.