Общество 18.04.2025 в 11:15

«Сын попал в больницу, а виноватых нет»

В Новосибирске второклассник разбил голову в школе
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Текст: КП-Новосибирск
«Сын попал в больницу, а виноватых нет»
Фото: Иван Вислов
Новосибирский школьник разбил голову об угол комода в классе. Инцидент произошел 9 апреля, но отец ребенка рассказал об этом только сейчас, сообщает КП-Новосибирск.

- Дети были на перемене, и мальчики в шутку щекотали друг друга. Сын стал отходить назад, споткнулся о пуфики и ударился головой об угол комода. В этот момент в класс зашла учительница и, увидев случившееся, оказала первую помощь ребенку: обработала ему голову перекисью, - рассказал отец второклассника.

После этого классный руководитель позвонила маме мальчика: она забрала ребенка и увезла его в больницу. Врачи диагностировали у мальчика травму головы и наложили несколько швов.

- Сын два дня пролежал в больнице. У него было подозрение на сотрясение, но оно не подтвердилось. Я пришел в школу, чтобы разобраться в случившемся. На мой вопрос: «Почему не вызвали сразу скорую? Кто взял на себя ответственность за то, что рана не тяжелая, и надо перекисью обработать?» ответа не было, - говорит мужчина. – Я попросил провести внутрешкольное расследование.

Спустя несколько дней отца мальчика вызвали ознакомиться с его результатами.

- Как я понял из бумаг, виноватых нет. Была проведена со всеми профилактическая беседа, и все, - говорит отец второклассника. — Причем это — не единственный инцидент в школе с моим ребенком. Месяц назад сына закрыли в классе из-за того, что он баловался на перемене. Я обратился в министерство образования, но ответа пока тоже не получил.

Мужчина сейчас обратился в полицию. Он просит правоохранителей провести проверку.
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