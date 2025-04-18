Общество 18.04.2025 в 11:28

В Бурятии маленькую птичку сравнили с заправским штукатуром

Самка поползня занимается обустройством гнездышка
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии маленькую птичку сравнили с заправским штукатуром

О семейных хлопотах четы поползней рассказали в группе «Заповедного Подлеморья», сравнив самку поползня с заправским штукатуром. От упорного труда перышки птицы запылились и стали выглядеть не очень презентабельно, между тем как ее партнер имеет вполне цветущий вид, так как не участвует ни в каких работах.

- У зимующих в Баргузинском заповеднике птиц пришла пора готовиться к гнездованию. Самка обыкновенного поползня уже занялась ремонтом летка у гнезда. Вид у неё как у заправского штукатура, очень рабочий. Самец же, пока, по-прежнему чист и элегантен», - подметил участковый государственный инспектор «Заповедного Подлеморья» Юрий Гороховский.

Фото: «Заповедное Подлеморье»

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