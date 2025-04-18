Общество 18.04.2025 в 12:49
В Улан-Удэ открыли памятник легендарному комдиву
Его посвятили памяти Героя Советского Союза Ильи Балдынова
Текст: Елена Кокорина
В преддверии празднования Дня Победы в Улан-Удэ прошло открытие памятника легендарному комдиву, проявившему полководческий талант в годы Великой Отечественной войны – Герою Советского Союза, генерал-майору Илье Васильевичу Балдынову. Торжественное мероприятие состоялось сегодня утром в парке имени Орешкова.
В годы войны Илья Балдынов командовал 109-й гвардейской стрелковой дивизией, участвовавшей в освобождении Украины, Молдавии и Румынии.
За проявленную личную храбрость, умелое командование воинскими частями в ходе боевых операций 8 сентября 1945 года ему было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.
Похоронен Илья Васильевич в Улан-Удэ. Его именем названа одна из улиц города.
Фото: ТГ-канал Алексея Цыденова