В Улан-Удэ открыли памятник легендарному комдиву

В преддверии празднования Дня Победы в Улан-Удэ прошло открытие памятника легендарному комдиву, проявившему полководческий талант в годы Великой Отечественной войны – Герою Советского Союза, генерал-майору Илье Васильевичу Балдынову. Торжественное мероприятие состоялось сегодня утром в парке имени Орешкова.

В годы войны Илья Балдынов командовал 109-й гвардейской стрелковой дивизией, участвовавшей в освобождении Украины, Молдавии и Румынии.

За проявленную личную храбрость, умелое командование воинскими частями в ходе боевых операций 8 сентября 1945 года ему было присвоено высокое звание Героя Советского Союза.

Похоронен Илья Васильевич в Улан-Удэ. Его именем названа одна из улиц города.

Фото: ТГ-канал Алексея Цыденова