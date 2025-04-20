Жители Бурятии рассказали Путину про «Шанталык»

В январе жители Усть-Баргузина написали письмо президенту России. Они пожаловались Владимиру Путину на беспросветную ситуацию с их любимым Домом культуры «Шанталык». ДК закрыт и уже много лет не может возобновить работу. Но люди продолжают надеяться, что место встреч и досуга заработает снова.На обращение пришел ответ. Конечно, не от президента - понятно, что ему не по чину разбираться с каждым домом культуры в России. И не от руководителя какого-нибудь управления по работе с обращениями граждан или, условно говоря, помощника первого заместителя этого руководителя. И даже не от полпреда в ДФО.Жалоба ушла вниз по вертикали власти, и ответное письмо жители получили от администрации Баргузинского района. Краткая суть ответа: денег нет. Но жители Усть-Баргузина и так хорошо представляют, как живет их поселение. Тем не менее люди надеялись на помощь. Заметим, что здание Дома культуры «Шанталык» находится в собственности поселка Усть-Баргузина.Усть-Баргузин, в силу принятия нескольких федеральных законов, в последние годы совершил крутое пике вниз. Таких важных для народа направлений вроде обработки древесины или добычи омуля здесь не осталось. Они «прикрыты» по экологическим мотивам.Первый — для сохранения тайги в центральной экологической зоне Байкала. Второй — для восстановления численности популяции байкальского омуля. Операции с древесиной тут, наверное, не разрешат проводить уже никогда. Что касается омуля, то никто не дает ясных обещаний, когда снова разрешат его массовую ловлю.Решение насущных вопросов жизни Усть-Баргузина затормозилось. Сможет ли оно когда-нибудь вновь набрать нормальную скорость? Думаем, что сможет. Учитывая сложности с финансированием и пробуксовку закона о Байкале, не каждый житель поселка увидит это светлое будущее.Дом культуры «Шанталык» представляет собой довольно большое двухэтажное строение площадью почти 640 кв. м. Построено добротно, из бревен. Посетителей встречает широкое крыльцо с несколькими ступеньками и колоннами. Есть вывеска с названием ДК. В верхней части фасада с советских времен сохранился профиль Ленина в традиционной кепке. Фасадная часть здания с архитектурной точки зрения выполнена очень необычно: частично она «притоплена» вглубь, а по бокам — большие проемы для дополнительного света. Рядом с ДК дымит труба соседней котельной.«Шанталык» можно назвать архитектурной изюминкой Усть-Баргузина. Необычное для сельских районов Бурятии здание возвели в 1962 году, и, если его привести в должный порядок, оно станет настоящим украшением поселка. Но в реальности тщательно заколоченный ДК неумолимо ветшает. Скорее всего, все закончится тем, что его признают аварийным и снесут.Но пока здание находится в оперативном управлении МБУ «Культурно-информационный центр». Оно не включено в реестр объектов культурного и исторического наследия Бурятии, Баргузинского района. Будь оно в этом реестре, шансы на ремонт немного бы повысились.Местные жители говорят, что им больно смотреть на происходящее. В поселке до сих пор живут люди, чьи родственники или знакомые во времена СССР строили «Шанталык».«Был самый лучший клуб в Устье. Сейчас заброшка. Вся молодость прошла в этом ДК»; «Закрыт и гниет... Раньше там кипела жизнь. Были конкурсы, дискотеки. Вообще было весело, сегодня полностью запущен. Мы там даже кино смотрели»; «Здорово было, когда клуб работал. Он остался от леспромхоза - это память наша», - говорят жители поселка о закрытом ДК.С закрытия ДК скоро пройдет десять лет. С 2016 года здание стояло под охраной ЧОПа и Росгвардии. Однако в прошлом году в связи с блокировкой счетов услуги по охране приостановили. Окна-двери заколочены, доступ в здание перекрыт.Как сообщили районные власти гражданам в ответ на их письмо Путину, в настоящее время зданию требуется большой капитальный ремонт. С заменой системы отопления, электроснабжения, пожарно-охранной сигнализации. Необходимо заменить кровлю, окна, двери, сделать новое наружное утепление. Капремонт требуется также внутренней отделке ДК.У владельца здания нет возможности профинансировать эти работы. А после завершения капремонта надо еще содержать здание: регулярно находить средства на отопление, охрану и другие текущие траты.Проектно-сметная документация на капремонт даже не разрабатывалась. Дело в том, что на это тоже надо выделить деньги из бюджета поселения.- Конечно, я рада бы сегодня и дороги сделать, и вновь открыть этот ДК. Но вопрос в финансах. Когда еще не началась спецоперация, было желание сделать там молодежный центр. Потом началась СВО, и это немножко ушло на второй план, - пояснила глава поселка Усть-Баргузина Светлана Кривогорницына.В поселке есть ДК, который работает. Но там тоже проблемы.- Оно у нас заблокировано. Работать работает, первоочередные расходы мы платим, заработную плату, но сегодня все счета заблокированы, потому что у нас образовалась большая задолженность. Мы даже оптимизацию в этом клубе, который действует, проводили, - сообщила нам глава.А ведь Усть-Баргузинское поселение на фоне Баргузинского района – крупнейшее по населению.По словам Светланы Кривогорницыной, если в районе все культурные учреждения находятся в ведении района, то в Усть-Баргузинском поселении содержание ДК ложится на плечи поселения.- У нашего поселения 39 полномочий. В первую очередь, конечно, платим зарплату, а еще накопились долги, из которых мы сейчас стараемся выйти, разблокироваться. Реальность такова, что все, что хочется, сейчас воплотить в жизнь невозможно. Из-за этого получается недовольство. Я рада бы сделать все, мне это дорого. Я живу здесь, родилась в этом поселке, родились мои родители, - говорит глава об общей ситуации и своем отношении к реалиям жизни.ДК «Шанталык» был закрыт еще до прихода на должность главы Светланы Кривогорницыной. В сфере культуры у Кривогорницыной в приоритете пока что наладить полноценную работу действующего клуба.Несмотря ни на что, в Усть-Баргузине стараются не унывать, двигаться вперед. Одно из местных мероприятий – рыбный фестиваль «Байкальская сорожка». Но проблем все же больше, чем успехов.В Усть-Баргузине есть проблемы с освещением.- Если ехать по трассе, то по всем деревням она освещается. А Усть-Баргузин не освещен. Один из крупнейших поселков. Мы написали очень много писем, просим, но пока пробить освещение трассы не удалось, - отмечает глава еще одну проблему поселка.С ремонтом ДК «Шанталык» пытались попасть в госпрограммы. Но проектной документации нет. На ремонт и запуск ДК необходимо как минимум 100 млн рублей. Но это очень приблизительная сумма, и поднимать вопрос об изыскании в поселенческом бюджете денег на проектно-сметную документацию просто невозможно.Потому что, не запустив в полноценную работу действующий клуб, браться за еще один нелепо.Тогда, возможно, проще передать заколоченное здание ДК в ведение Баргузинского района? Пусть берут в собственность и ремонтируют. Район – более крупное административное образование, есть шанс, что там изыщут средства.- Отдать ДК в ведение района… сразу говорим, что мы об этом не думаем. Это палка о двух концах. Отдать можно, а потом что там сделают? Останется ли там учреждение культуры? Это не вариант, имея свое имущество, взять его и отдать, потому что в данный момент нет средств, - говорит Светлана Кривогорницына.Таким образом, попавшее под каток реальности поселение осталось без лесного предпринимательства, омулевой добычи и без ДК с Лениным в кепке. Во всяком случае на обозримую перспективу. Люди надеялись, что после письма в Кремль они увидят положительные сдвиги. Но «Шанталык» и ныне там. С другой стороны, как говорится, «с деньгами любой дурак сделает, а вы без денег попробуйте».