Общество 20.04.2025 в 08:00
Жители Бурятии рассказали Путину про «Шанталык»
Сельчане надеялись, что президент поможет им снова открыть клуб
Текст: Петр Санжиев
В январе жители Усть-Баргузина написали письмо президенту России. Они пожаловались Владимиру Путину на беспросветную ситуацию с их любимым Домом культуры «Шанталык». ДК закрыт и уже много лет не может возобновить работу. Но люди продолжают надеяться, что место встреч и досуга заработает снова.
Вам письмо
На обращение пришел ответ. Конечно, не от президента - понятно, что ему не по чину разбираться с каждым домом культуры в России. И не от руководителя какого-нибудь управления по работе с обращениями граждан или, условно говоря, помощника первого заместителя этого руководителя. И даже не от полпреда в ДФО.
Жалоба ушла вниз по вертикали власти, и ответное письмо жители получили от администрации Баргузинского района. Краткая суть ответа: денег нет. Но жители Усть-Баргузина и так хорошо представляют, как живет их поселение. Тем не менее люди надеялись на помощь. Заметим, что здание Дома культуры «Шанталык» находится в собственности поселка Усть-Баргузина.
Черная полоса
Усть-Баргузин, в силу принятия нескольких федеральных законов, в последние годы совершил крутое пике вниз. Таких важных для народа направлений вроде обработки древесины или добычи омуля здесь не осталось. Они «прикрыты» по экологическим мотивам.
Первый — для сохранения тайги в центральной экологической зоне Байкала. Второй — для восстановления численности популяции байкальского омуля. Операции с древесиной тут, наверное, не разрешат проводить уже никогда. Что касается омуля, то никто не дает ясных обещаний, когда снова разрешат его массовую ловлю.
Решение насущных вопросов жизни Усть-Баргузина затормозилось. Сможет ли оно когда-нибудь вновь набрать нормальную скорость? Думаем, что сможет. Учитывая сложности с финансированием и пробуксовку закона о Байкале, не каждый житель поселка увидит это светлое будущее.
Очаг культуры потух
Дом культуры «Шанталык» представляет собой довольно большое двухэтажное строение площадью почти 640 кв. м. Построено добротно, из бревен. Посетителей встречает широкое крыльцо с несколькими ступеньками и колоннами. Есть вывеска с названием ДК. В верхней части фасада с советских времен сохранился профиль Ленина в традиционной кепке. Фасадная часть здания с архитектурной точки зрения выполнена очень необычно: частично она «притоплена» вглубь, а по бокам — большие проемы для дополнительного света. Рядом с ДК дымит труба соседней котельной.
«Шанталык» можно назвать архитектурной изюминкой Усть-Баргузина. Необычное для сельских районов Бурятии здание возвели в 1962 году, и, если его привести в должный порядок, оно станет настоящим украшением поселка. Но в реальности тщательно заколоченный ДК неумолимо ветшает. Скорее всего, все закончится тем, что его признают аварийным и снесут.
Но пока здание находится в оперативном управлении МБУ «Культурно-информационный центр». Оно не включено в реестр объектов культурного и исторического наследия Бурятии, Баргузинского района. Будь оно в этом реестре, шансы на ремонт немного бы повысились.
Местные жители говорят, что им больно смотреть на происходящее. В поселке до сих пор живут люди, чьи родственники или знакомые во времена СССР строили «Шанталык».
«Был самый лучший клуб в Устье. Сейчас заброшка. Вся молодость прошла в этом ДК»; «Закрыт и гниет... Раньше там кипела жизнь. Были конкурсы, дискотеки. Вообще было весело, сегодня полностью запущен. Мы там даже кино смотрели»; «Здорово было, когда клуб работал. Он остался от леспромхоза - это память наша», - говорят жители поселка о закрытом ДК.
С закрытия ДК скоро пройдет десять лет. С 2016 года здание стояло под охраной ЧОПа и Росгвардии. Однако в прошлом году в связи с блокировкой счетов услуги по охране приостановили. Окна-двери заколочены, доступ в здание перекрыт.
Как сообщили районные власти гражданам в ответ на их письмо Путину, в настоящее время зданию требуется большой капитальный ремонт. С заменой системы отопления, электроснабжения, пожарно-охранной сигнализации. Необходимо заменить кровлю, окна, двери, сделать новое наружное утепление. Капремонт требуется также внутренней отделке ДК.
У владельца здания нет возможности профинансировать эти работы. А после завершения капремонта надо еще содержать здание: регулярно находить средства на отопление, охрану и другие текущие траты.
Проектно-сметная документация на капремонт даже не разрабатывалась. Дело в том, что на это тоже надо выделить деньги из бюджета поселения.
Району не отдадут
- Конечно, я рада бы сегодня и дороги сделать, и вновь открыть этот ДК. Но вопрос в финансах. Когда еще не началась спецоперация, было желание сделать там молодежный центр. Потом началась СВО, и это немножко ушло на второй план, - пояснила глава поселка Усть-Баргузина Светлана Кривогорницына.
В поселке есть ДК, который работает. Но там тоже проблемы.
- Оно у нас заблокировано. Работать работает, первоочередные расходы мы платим, заработную плату, но сегодня все счета заблокированы, потому что у нас образовалась большая задолженность. Мы даже оптимизацию в этом клубе, который действует, проводили, - сообщила нам глава.
А ведь Усть-Баргузинское поселение на фоне Баргузинского района – крупнейшее по населению.
По словам Светланы Кривогорницыной, если в районе все культурные учреждения находятся в ведении района, то в Усть-Баргузинском поселении содержание ДК ложится на плечи поселения.
- У нашего поселения 39 полномочий. В первую очередь, конечно, платим зарплату, а еще накопились долги, из которых мы сейчас стараемся выйти, разблокироваться. Реальность такова, что все, что хочется, сейчас воплотить в жизнь невозможно. Из-за этого получается недовольство. Я рада бы сделать все, мне это дорого. Я живу здесь, родилась в этом поселке, родились мои родители, - говорит глава об общей ситуации и своем отношении к реалиям жизни.
ДК «Шанталык» был закрыт еще до прихода на должность главы Светланы Кривогорницыной. В сфере культуры у Кривогорницыной в приоритете пока что наладить полноценную работу действующего клуба.
Несмотря ни на что, в Усть-Баргузине стараются не унывать, двигаться вперед. Одно из местных мероприятий – рыбный фестиваль «Байкальская сорожка». Но проблем все же больше, чем успехов.
В Усть-Баргузине есть проблемы с освещением.
- Если ехать по трассе, то по всем деревням она освещается. А Усть-Баргузин не освещен. Один из крупнейших поселков. Мы написали очень много писем, просим, но пока пробить освещение трассы не удалось, - отмечает глава еще одну проблему поселка.
С ремонтом ДК «Шанталык» пытались попасть в госпрограммы. Но проектной документации нет. На ремонт и запуск ДК необходимо как минимум 100 млн рублей. Но это очень приблизительная сумма, и поднимать вопрос об изыскании в поселенческом бюджете денег на проектно-сметную документацию просто невозможно.
Потому что, не запустив в полноценную работу действующий клуб, браться за еще один нелепо.
Тогда, возможно, проще передать заколоченное здание ДК в ведение Баргузинского района? Пусть берут в собственность и ремонтируют. Район – более крупное административное образование, есть шанс, что там изыщут средства.
- Отдать ДК в ведение района… сразу говорим, что мы об этом не думаем. Это палка о двух концах. Отдать можно, а потом что там сделают? Останется ли там учреждение культуры? Это не вариант, имея свое имущество, взять его и отдать, потому что в данный момент нет средств, - говорит Светлана Кривогорницына.
Таким образом, попавшее под каток реальности поселение осталось без лесного предпринимательства, омулевой добычи и без ДК с Лениным в кепке. Во всяком случае на обозримую перспективу. Люди надеялись, что после письма в Кремль они увидят положительные сдвиги. Но «Шанталык» и ныне там. С другой стороны, как говорится, «с деньгами любой дурак сделает, а вы без денег попробуйте».
Вам письмо
На обращение пришел ответ. Конечно, не от президента - понятно, что ему не по чину разбираться с каждым домом культуры в России. И не от руководителя какого-нибудь управления по работе с обращениями граждан или, условно говоря, помощника первого заместителя этого руководителя. И даже не от полпреда в ДФО.
Жалоба ушла вниз по вертикали власти, и ответное письмо жители получили от администрации Баргузинского района. Краткая суть ответа: денег нет. Но жители Усть-Баргузина и так хорошо представляют, как живет их поселение. Тем не менее люди надеялись на помощь. Заметим, что здание Дома культуры «Шанталык» находится в собственности поселка Усть-Баргузина.
Черная полоса
Усть-Баргузин, в силу принятия нескольких федеральных законов, в последние годы совершил крутое пике вниз. Таких важных для народа направлений вроде обработки древесины или добычи омуля здесь не осталось. Они «прикрыты» по экологическим мотивам.
Первый — для сохранения тайги в центральной экологической зоне Байкала. Второй — для восстановления численности популяции байкальского омуля. Операции с древесиной тут, наверное, не разрешат проводить уже никогда. Что касается омуля, то никто не дает ясных обещаний, когда снова разрешат его массовую ловлю.
Решение насущных вопросов жизни Усть-Баргузина затормозилось. Сможет ли оно когда-нибудь вновь набрать нормальную скорость? Думаем, что сможет. Учитывая сложности с финансированием и пробуксовку закона о Байкале, не каждый житель поселка увидит это светлое будущее.
Очаг культуры потух
Дом культуры «Шанталык» представляет собой довольно большое двухэтажное строение площадью почти 640 кв. м. Построено добротно, из бревен. Посетителей встречает широкое крыльцо с несколькими ступеньками и колоннами. Есть вывеска с названием ДК. В верхней части фасада с советских времен сохранился профиль Ленина в традиционной кепке. Фасадная часть здания с архитектурной точки зрения выполнена очень необычно: частично она «притоплена» вглубь, а по бокам — большие проемы для дополнительного света. Рядом с ДК дымит труба соседней котельной.
«Шанталык» можно назвать архитектурной изюминкой Усть-Баргузина. Необычное для сельских районов Бурятии здание возвели в 1962 году, и, если его привести в должный порядок, оно станет настоящим украшением поселка. Но в реальности тщательно заколоченный ДК неумолимо ветшает. Скорее всего, все закончится тем, что его признают аварийным и снесут.
Но пока здание находится в оперативном управлении МБУ «Культурно-информационный центр». Оно не включено в реестр объектов культурного и исторического наследия Бурятии, Баргузинского района. Будь оно в этом реестре, шансы на ремонт немного бы повысились.
Местные жители говорят, что им больно смотреть на происходящее. В поселке до сих пор живут люди, чьи родственники или знакомые во времена СССР строили «Шанталык».
«Был самый лучший клуб в Устье. Сейчас заброшка. Вся молодость прошла в этом ДК»; «Закрыт и гниет... Раньше там кипела жизнь. Были конкурсы, дискотеки. Вообще было весело, сегодня полностью запущен. Мы там даже кино смотрели»; «Здорово было, когда клуб работал. Он остался от леспромхоза - это память наша», - говорят жители поселка о закрытом ДК.
С закрытия ДК скоро пройдет десять лет. С 2016 года здание стояло под охраной ЧОПа и Росгвардии. Однако в прошлом году в связи с блокировкой счетов услуги по охране приостановили. Окна-двери заколочены, доступ в здание перекрыт.
Как сообщили районные власти гражданам в ответ на их письмо Путину, в настоящее время зданию требуется большой капитальный ремонт. С заменой системы отопления, электроснабжения, пожарно-охранной сигнализации. Необходимо заменить кровлю, окна, двери, сделать новое наружное утепление. Капремонт требуется также внутренней отделке ДК.
У владельца здания нет возможности профинансировать эти работы. А после завершения капремонта надо еще содержать здание: регулярно находить средства на отопление, охрану и другие текущие траты.
Проектно-сметная документация на капремонт даже не разрабатывалась. Дело в том, что на это тоже надо выделить деньги из бюджета поселения.
Району не отдадут
- Конечно, я рада бы сегодня и дороги сделать, и вновь открыть этот ДК. Но вопрос в финансах. Когда еще не началась спецоперация, было желание сделать там молодежный центр. Потом началась СВО, и это немножко ушло на второй план, - пояснила глава поселка Усть-Баргузина Светлана Кривогорницына.
В поселке есть ДК, который работает. Но там тоже проблемы.
- Оно у нас заблокировано. Работать работает, первоочередные расходы мы платим, заработную плату, но сегодня все счета заблокированы, потому что у нас образовалась большая задолженность. Мы даже оптимизацию в этом клубе, который действует, проводили, - сообщила нам глава.
А ведь Усть-Баргузинское поселение на фоне Баргузинского района – крупнейшее по населению.
По словам Светланы Кривогорницыной, если в районе все культурные учреждения находятся в ведении района, то в Усть-Баргузинском поселении содержание ДК ложится на плечи поселения.
- У нашего поселения 39 полномочий. В первую очередь, конечно, платим зарплату, а еще накопились долги, из которых мы сейчас стараемся выйти, разблокироваться. Реальность такова, что все, что хочется, сейчас воплотить в жизнь невозможно. Из-за этого получается недовольство. Я рада бы сделать все, мне это дорого. Я живу здесь, родилась в этом поселке, родились мои родители, - говорит глава об общей ситуации и своем отношении к реалиям жизни.
ДК «Шанталык» был закрыт еще до прихода на должность главы Светланы Кривогорницыной. В сфере культуры у Кривогорницыной в приоритете пока что наладить полноценную работу действующего клуба.
Несмотря ни на что, в Усть-Баргузине стараются не унывать, двигаться вперед. Одно из местных мероприятий – рыбный фестиваль «Байкальская сорожка». Но проблем все же больше, чем успехов.
В Усть-Баргузине есть проблемы с освещением.
- Если ехать по трассе, то по всем деревням она освещается. А Усть-Баргузин не освещен. Один из крупнейших поселков. Мы написали очень много писем, просим, но пока пробить освещение трассы не удалось, - отмечает глава еще одну проблему поселка.
С ремонтом ДК «Шанталык» пытались попасть в госпрограммы. Но проектной документации нет. На ремонт и запуск ДК необходимо как минимум 100 млн рублей. Но это очень приблизительная сумма, и поднимать вопрос об изыскании в поселенческом бюджете денег на проектно-сметную документацию просто невозможно.
Потому что, не запустив в полноценную работу действующий клуб, браться за еще один нелепо.
Тогда, возможно, проще передать заколоченное здание ДК в ведение Баргузинского района? Пусть берут в собственность и ремонтируют. Район – более крупное административное образование, есть шанс, что там изыщут средства.
- Отдать ДК в ведение района… сразу говорим, что мы об этом не думаем. Это палка о двух концах. Отдать можно, а потом что там сделают? Останется ли там учреждение культуры? Это не вариант, имея свое имущество, взять его и отдать, потому что в данный момент нет средств, - говорит Светлана Кривогорницына.
Таким образом, попавшее под каток реальности поселение осталось без лесного предпринимательства, омулевой добычи и без ДК с Лениным в кепке. Во всяком случае на обозримую перспективу. Люди надеялись, что после письма в Кремль они увидят положительные сдвиги. Но «Шанталык» и ныне там. С другой стороны, как говорится, «с деньгами любой дурак сделает, а вы без денег попробуйте».
Тегидом культуры