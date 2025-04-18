Общество 18.04.2025 в 16:33

В Бурятии муж помог жене закрыть кредит, обворовав ее родственницу

В поисках виновного, супруга ненароком подвела мужа под статью
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии муж помог жене закрыть кредит, обворовав ее родственницу

Будучи в душе д’Артаньяном, ранее судимый 38-летний житель Бурятии, решил помочь своей супруге закрыть кредит и тайно обокрал ее родственницу. Ничего не подозревающая 59-летняя супруга заявила о краже в полицию и сильно удивилась, когда след вывел на ее благоверного.

- Жительница одного из сел Селенгинского района обратилась в полицию утром 11 апреля. Она сообщила, что неизвестный похитил имущество из дома её родственницы, которая с конца прошлого года проживает в Гусиноозерске.
Женщина добавила, что шла на работу, когда её внимание привлекла открытая калитка. Заглянув во двор, она увидела, что входная дверь жилища взломана. Похищены были телевизор, унты и оставшееся от покойного мужа хозяйки дома ружье, ранее лежавшее завернутым в ткань в шкафу, - рассказали в МВД.
Полицейские приступили к оперативно-розыскным мероприятиям, в результате которых установили и задержали подозреваемого. Им, к удивлению заявительницы, оказался её 38-летний муж. Несколько лет назад он привлекался к уголовной ответственности за имущественное и наркопреступление.
- Мужчина признался полицейским, что противоправным образом пытался «добыть» средства на погашение займа, который супруга взяла для ремонта их машины. Дежуря в ночную смену, он выпил и проник в находящийся неподалеку пустующий дом родственницы. Телевизор он сдал в скупку, продать унты не успел. Обувь вместе с ружьем, которое сельчанин забрал, чтобы охотиться, были обнаружены в сарае по месту его работы, добавили в полиции.

Вину в содеянном мужчина признал.
Возбуждено уголовное дело.

Фото: loon.site

 

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