В Бурятии стало меньше баранов

В Бурятии на конец 2024 года в хозяйствах всех категорий содержалось 335 тысяч голов крупнорогатого скота, 156 тысяч свиней, 292 тысячи овец и коз, 52 тысячи лошадей, а также 477 тысяч голов птицы. Такие данные озвучили сегодня в Бурятстате.Как сообщили в ведомстве, за 2024 год поголовье крупнорогатого скота уменьшилось на 2,6%, свиней – на 1,3%, овец и коз на 3,3%, лошадей – на 0,5%. При этом поголовье птицы, напротив, увеличилось на 2,2%.Почти 53% всего поголовья крупнорогатого скота республики содержится в Бичурском, Джидинском, Еравнинском, Закаменском, Кяхинском и Мухоршибирском районах. Около 57% всего поголовья овец и коз сосредоточены в Бичурском, Джидинском, Кяхтинском и Селенгинском районах. А в Джидинском, Еравнинском, Закаменском, Кижингинском и Окинском районах находятся 55% всего поголовья лошадей.Среди регионов ДФО Бурятия по поголовью овец и коз находится на первом месте, по поголовью крупнорогатого скота - на втором месте после Забайкальского края, по поголовью свиней - на втором после Приморского края, по поголовью лошадей - на третьем после Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края.