Общество 18.04.2025 в 17:11

В селе Ошурково Иволгинского района в этом году отремонтируют две улицы

Там проведут капитальный ремонт общей стоимостью 50 миллионов рублей
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Текст: Служба информации "Номер один"
В селе Ошурково Иволгинского района в этом году отремонтируют две улицы

В этом году в селе Ошурково Иволгинского района благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» отремонтируют улицы Школьную и Центральную. Подрядные организации уже определены, с ними заключены муниципальные контракты.

- На улице Школьной, протяжённостью 200 метров, капитальный ремонт произведет компания «Инвестстрой». Стоимость работ составила более 14 млн. рублей. По проекту здесь уложат асфальт, установят опоры уличного освещения. Для безопасности пешеходов устроят тротуары и перильное ограждение, - сообщили в администрации района.

По улице Центральной ремонтные работы произведет компания «Индекс». Стоимость работ составила около 36 млн. рублей. На участке протяженностью 659 метров, также полностью заменят дорожную одежду, обустроят тротуары и установят освещение.

- Благодаря дорожному нацпроекту в селах Иволгинского района появляются новые дороги. Они обеспечивают комфортный подъезд к домам, школам, детским садам, домам культуры. За 8 лет реализации нацпроекта уже удалось привести в нормативное состояние более 29 км местных дорог, - рассказал глава Иволгинского района Николай Емонаков.

В 2024 году в Иволгинском районе капитально отремонтировали улицу Центральная в селе Верхняя Иволга.

 

Фото: администрация Иволгинского района

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