Общество 18.04.2025 в 17:40

Села Бурятии снабжали табачным контрафактом

Сигареты сомнительного качества торгпреды завозили вместе с продуктами
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Текст: Елена Кокорина
Села Бурятии снабжали табачным контрафактом

В Улан-Удэ задержана пара молодых людей, занимающихся сбытом контрафактной табачной продукции. Они работали торговыми представителями и в качестве дополнительного заработка снабжали торговые точки сельских районов Бурятии и Забкрая поддельными сигаретами.

Их «лавочку» прикрыли сотрудники Управления экономической безопасности г. Улан-Удэ.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что задержанные работали в качестве торговых представителей. Помимо реализации продуктов, злоумышленники осуществляли сбыт немаркированных табачных изделий. Контрафактную табачную продукцию они получали посредством транспортной компании из другого региона страны, - рассказали в МВД республики.

При проведении обысков по местам жительства фигурантов, в торговых точках и автомобилях, используемых для перевозки запрещенной продукции, изъято свыше 4000 пачек табачных изделий.

- Также у фигурантов изъято три транспортных средства, на которых осуществлялась перевозка немаркированной табачной продукции, общей стоимостью свыше 1,5 млн рублей. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводится расследование, - добавили в полиции.

Фото: МВД РБ

 

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