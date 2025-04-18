Общество 18.04.2025 в 17:42

В Бурятии на выходные испортится погода

Прогнозируются осадки, сильный ветер и понижение температуры
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии на выходные испортится погода
Фото: freepik.com
Об ухудшении погоды на предстоящие выходные предупредили синоптики Бурятии. По данным Гидрометцентра, 19-20 апреля ожидаются осадки в виде дождя и снега, усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами гололедица.

Сегодня ночью по республике прогнозируется переменная облачность, по юго-западу и южному Прибайкалью местами небольшие осадки, по остальной территории без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью +1, +6, местами -4, -9. Завтра днем +8…+13°, по востоку до +14…+19, по юго-западу и Прибайкалью при осадках -1, +4 градуса.

В Улан-Удэ сегодня ночью без осадков, завтра днем облачно, небольшой дождь с переходом в мокрый снег. Ветер днем северо-западный 7-12, порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +2, +4, завтра днем +9, +11 градусов.

В воскресенье, 20 апреля, ночью местами осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Ветер западный 7-12, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью -1, -6, местами до -10, по Окинскому району до -12, -17. Днем будет +5, +10, местами – 1, +4.

В Улан-Удэ 20 апреля без осадков. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью -2, -4, днем +7, +9 градусов.
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