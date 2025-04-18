Общество 18.04.2025 в 17:44

Жителям Бурятии выдали более 4,5 тысячи электронных сертификатов на приобретение средств реабилитации

На них можно в короткие сроки купить ортопедическую обувь, кресла-коляски, слуховые аппараты
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Текст: Служба информации "Номер один"
Жителям Бурятии выдали более 4,5 тысячи электронных сертификатов на приобретение средств реабилитации

С начала года жителям Бурятии выдали 4,5 тысячи электронных сертификатов на приобретение технических средств реабилитации.

- В Бурятии граждане с инвалидностью, которым органами МСЭ установлено использование технических средств реабилитации, чаще всего обращаются за их получением посредством электронного сертификата. С января текущего года на финансовое подкрепление 4 600 выданных сертификатов региональное Отделение СФР перечислило на карты «МИР» получателей изделий более 116 миллионов рублей, - сообщили в Социальном фонде Бурятии.

С 2025 года порядок обеспечения граждан с инвалидностью техническими средствами реабилитации изменился. Теперь они предоставляются двумя способами: в натуральном виде или с помощью электронного сертификата. При натуральном обеспечении срок выдачи изделий зависит от наличия действующего государственного контракта на изготовление либо поставку данного изделия и условий, предусмотренных в нём. Электронный сертификат позволяет приобрести технические средства реабилитации в более короткие сроки.

В Социальном фонде подчеркнули, что через электронный сертификат можно быстро купить необходимое техническое средство реабилитации, в том числе и сложные протезы с микропроцессорным управлением.

Время от момента оформления сертификата до возможности приобрести изделия по карте «МИР» занимает не более 10 дней. После покупки по электронному сертификату от гражданина не требуется никаких подтверждающих документов.

С помощью электронного сертификата жители Бурятии приобретают детскую и взрослую ортопедическую обувь, серийные кресла-коляски, слуховые аппараты, ежедневные средства гигиены, трости, телевизоры с телетекстом, смартфоны, слуховые аппараты и сигнализаторы. С 2023 года по сертификату можно получать протезы и ортезы, изготовленные на заказ.

Подать заявление на сертификат можно через портал Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/) или в клиентской службе Отделения СФР по Республике Бурятия (https://sfr.gov.ru/branches/buryatia/).

Узнать более подробно о способах обеспечения техническими средствами реабилитации можно, позвонив в единый контакт-центр по номеру телефона 8 (800) 100-00-01 (горячая линия работает круглосуточно, без выходных), а также в соцсетях:

   

Фото: loon.site

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