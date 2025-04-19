Пожарные Бурятии будут следить за безопасностью в храмах

Жителей Бурятии в канун Пасхи просят соблюдать все правила пожарной безопасности:

- при зажигании свечей закатывайте рукава одежды;

- подвязывайте платки и убирайте волосы, чтобы не подпалить их;

- следите за детьми;

Нужно стараться соблюдать дистанцию от других прихожан, не толпиться в одном месте. Если на человеке вспыхнула одежда, нужно как можно быстрее погасить пламя. А в доме свечи необходимо ставить в безопасное место.