Общество 19.04.2025 в 16:57

Пожарные Бурятии будут следить за безопасностью в храмах

Они будут обеспечивать пожарную безопасность в храмах, приходах и на массовых мероприятиях
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Текст: Татьяна Жамсуева
Пожарные Бурятии будут следить за безопасностью в храмах
Фото: Номер один

Жителей Бурятии в канун Пасхи просят соблюдать все правила пожарной безопасности:

- при зажигании свечей закатывайте рукава одежды;

- подвязывайте платки и убирайте волосы, чтобы не подпалить их;

- следите за детьми;

Нужно стараться соблюдать дистанцию от других прихожан, не толпиться в одном месте. Если на человеке вспыхнула одежда, нужно как можно быстрее погасить пламя. А в доме свечи необходимо ставить в безопасное место.

Теги
Пасха пожарная безопасность

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