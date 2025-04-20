Общество 20.04.2025 в 11:08

В Этнографическом музее Улан-Удэ отпразднуют Пасху и разыграют призы

Розыгрыш состоится после праздничного концерта
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Текст: Елена Кокорина
В Этнографическом музее Улан-Удэ отпразднуют Пасху и разыграют призы

Этнографический музей приглашает улан-удэнцев на празднование Пасхи, а заодно предлагает поучаствовать в розыгрыше призов на самый различный вкус.

Праздничные мероприятия начнутся с 13 часов.

- В день празднования по завершению пасхального концерта мы разыграем призы от наших партнеров! Каждый желающий сможет оставить свой купон, сбросив его в лотерейный бочонок. Участвуйте и получите шанс выиграть призы для всей семьи, - рассказали в Этнографическом музее.

В корзине призов вас уже ждут: набор из казана на 12 литров, кованной печи, шумовки и керамическая тарелка, наборы столовых приборов и посуды, комплекты белья с одеялом, решетки-гриль, походный стул, термос, а также всё для охоты и рыбалки.

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Фото: скриншот видео Этнографического музея

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