В Улан-Удэ пройдет первый пасхальный фестиваль под открытым небом

Всех жителей и гостей Улан-Удэ приглашают на первый городской Пасхальный фестиваль «Под открытым небом». Он пройдет сегодня, 20 апреля, с 16 до 19 часов на улице Соборная.

Программа включает пять ярких площадок:

- Игровой блок «Пасхальные забавы» для детей и взрослых.

- Мастер-классы «Вербное воскресение» с созданием оригинальных сувениров.

- Арт-пространство «Пасхальный пленэр» с рисованием на природе.

- Выставка рисунков «Сохраняя традиции» — детская выставка.

- Яркую концертную программу «Пасхальный перезвон» с выступлениями талантливых артистов.

- Организаторами выступают Улан-Удэнская и Бурятская епархия Русской Православной Церкви, Правительство РБ, комитет по культуре Администрации города, Городской культурный центр. Обязательно приходите всей семьей и откройте для себя истинную радость праздника Пасхи, - рассказали в мэрии города.

Возрастное ограничение 6+



Фото: loon.site