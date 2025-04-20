Общество 20.04.2025 в 11:39

В Улан-Удэ пройдет первый пасхальный фестиваль под открытым небом

Он состоится сегодня вечером
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Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ пройдет первый пасхальный фестиваль под открытым небом

Всех жителей и гостей Улан-Удэ приглашают на первый городской Пасхальный фестиваль «Под открытым небом». Он пройдет сегодня, 20 апреля, с 16 до 19 часов на улице Соборная.

Программа включает пять ярких площадок:

- Игровой блок «Пасхальные забавы» для детей и взрослых.

- Мастер-классы «Вербное воскресение» с созданием оригинальных сувениров.

-  Арт-пространство «Пасхальный пленэр» с рисованием на природе.

-  Выставка рисунков «Сохраняя традиции» — детская выставка.

-  Яркую концертную программу «Пасхальный перезвон» с выступлениями талантливых артистов.

- Организаторами выступают Улан-Удэнская и Бурятская епархия Русской Православной Церкви, Правительство РБ, комитет по культуре Администрации города, Городской культурный центр. Обязательно приходите всей семьей и откройте для себя истинную радость праздника Пасхи, - рассказали в мэрии города.

Возрастное ограничение 6+

Фото: loon.site

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