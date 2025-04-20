В Бурятию вернулись из плена два бойца

Вчера, 19 апреля, состоялся обмен военнопленными. Он был проведен в день, когда Россия объявила на Украине перемирие. Среди сотен военнопленных два бойца оказались из Бурятии.

Обменяли по формуле 246 на 246 человек. Новостью поделился глава Бурятии Алексей Цыденов сегодня ночью в своем телеграм-канале.

- Состоялся обмен пленными к Пасхе — 246 на 246. Вернулись двое наших земляков. Кузнецов Артем и Темников Никита, - написал Цыденов.

Фото: Номер один